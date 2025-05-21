Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دراسة جديدة تكشف سرّ "الخطوط الداكنة" على المريخ

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1363583-638834122143218208.jpg
Doc-P-1363583-638834122143218208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة براون الأميركية وجامعة برن السويسرية، السر وراء وجود الخطوط الداكنة التي تظهر على بعض المنحدرات وفوهات البراكين والوديان في كوكب المريخ.
Advertisement

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنه ومنذ حوالي 50 سنة، رصدت بعض المهمات الفضائية، مثل مهمة "فايكينغ" التي أطلقتها وكالة ناسا، ظهور خطوط داكنة على سطح المريخ تمتد لمسافات تصل إلى مئات الأمتار على جوانب التضاريس المرتفعة، وافترض البعض آنذاك أن الماء السائل هو المسؤول عن تشكيلها، ما أثار آمالا بوجود بيئة قابلة للحياة على الكوكب الأحمر، لكن تحليلا للبيانات والصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دحض هذه الفرضية، مؤكدا أن العملية جيولوجية بحتة ولا علاقة لها بالماء.

استخدم الفريق البحثي نماذج محاكاة حاسوبية متقدمة، مثل (in silico) لتحليل كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك صور عالية الدقة وقياسات جيوفيزيائية، وأظهرت النتائج أن تكوّن الخطوط المذكورة على المريخ يعود إلى تفاعلات معقدة بين ديناميكيات الرياح والغبار والموجات الصدمية الناتجة عن سقوط النيازك أو الانهيارات الصخرية، دون أي دور للسوائل.

وأكد الباحثون أن النماذج الرقمية لم تظهر أي مؤشرات على وجود ماء سائل، حتى بمستويات ضئيلة في المناطق التي تظهر فيها الظاهرة، وأشاروا إلى أن اللون الداكن للخطوط قد يكون ناتجا عن تعرية الطبقة السطحية الغنية بأكاسيد الحديد على سطح المريخ.

ويرى الخبراء أن هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة لفهم كوكب المريخ بشكل أفضل، وتؤكد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لإجراء الدراسات العلمية.
مواضيع ذات صلة
لون غير موجود.. دراسة جديدة تكشف: "إنه مجرد خدعة"
lebanon 24
21/05/2025 09:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: الفقر يعجّل الشيخوخة
lebanon 24
21/05/2025 09:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح إسرائيلي جديد يصطدم بـ"الخطوط الحمر" لحماس
lebanon 24
21/05/2025 09:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"جنرال سيء السمعة".. سر جديد يُكشف عن "مجزرة مسعفي غزة"
lebanon 24
21/05/2025 09:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-05-20
14:30 | 2025-05-20
13:30 | 2025-05-20
11:15 | 2025-05-20
10:47 | 2025-05-20
08:30 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24