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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق شهير وراء استنزاف بطارية بيكسل.. احذفه الآن

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:15
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تسبب آخر تحديث أمني لهاتف Pixel لشهر أيار في حدوث مشكلة في بطارية بعض هواتف Pixel، فقد لاحظ العديد من مستخدمي Pixel الذين ثبّتوا تحديث أيار أن بطارية هواتفهم بدأت تنفد أسرع من المعتاد.

ويحتوي تحديث Pixel على تصحيحات أمنية مُصممة لإصلاح ثغرات برمجية، ولكنه لا يتضمن أي ميزات جديدة رئيسية، مما يُثير الدهشة أنه ربما يكون السبب في مشاكل بطارية هواتف Pixel التي يواجهها المستخدمون.
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لم يلاحظ مستخدمو هواتف Pixel المتأثرة انخفاض عمر بطارية هواتفهم منذ تثبيت تحديث الأمان لشهر مايو فحسب، بل تعاني هذه الهواتف أيضًا من ارتفاع درجة حرارتها.

وقد أشار العديد من مستخدمي Pixel على موقع Reddit إلى أنه بعد تحديث إنستغرام، أصبحت هواتفهم  تعاني من حرارة مرتفعة بعد بضع دقائق فقط من الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مستخدمو Pixel الذين يستخدمون تطبيق إنستجرام استنزاف البطارية السريع ليس فقط أثناء استخدام التطبيق، ولكن أيضًا عندما يكون التطبيق في الخلفية.

إذا كنت تواجه هذه المشكلة مع جهاز Pixel، فيمكنك و فتح جهاز Pixel وحذف تطبيق Instagram و تأكد من أن هذا سيخفض درجة حرارة الهاتف ويزيد من عمر بطارية جهاز Pixel. يمكنك دائمًا إعادة تثبيت التطبيق بعد إصدار تحديث من Meta.

الأجهزة المتأثرة بهذه المشكلة تشمل:
Pixel 6
Pixel 6 Pro
Pixel 6a
Pixel 7
Pixel 7 Pro
Pixel 7a
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel Fold
Pixel Tablet
Pixel 9
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro XL
Pixel 9a

وقد صدر تحديث شهر أيار لطرازات Pixel المتوافقة في وقت سابق من هذا الشهر. (اليوم السابع)
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