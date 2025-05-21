تطبيق شهير وراء استنزاف بطارية بيكسل.. احذفه الآن

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تسبب آخر تحديث أمني لهاتف Pixel لشهر أيار في حدوث مشكلة في بطارية بعض هواتف Pixel، فقد لاحظ العديد من مستخدمي Pixel الذين ثبّتوا تحديث أيار أن بطارية هواتفهم بدأت تنفد أسرع من المعتاد.ويحتوي تحديث Pixel على تصحيحات أمنية مُصممة لإصلاح ثغرات برمجية، ولكنه لا يتضمن أي ميزات جديدة رئيسية، مما يُثير الدهشة أنه ربما يكون السبب في مشاكل بطارية هواتف Pixel التي يواجهها المستخدمون.لم يلاحظ مستخدمو هواتف Pixel المتأثرة انخفاض عمر بطارية هواتفهم منذ تثبيت تحديث الأمان لشهر فحسب، بل تعاني هذه الهواتف أيضًا من ارتفاع درجة حرارتها.وقد أشار العديد من مستخدمي Pixel على موقع Reddit إلى أنه بعد تحديث إنستغرام، أصبحت هواتفهم تعاني من حرارة مرتفعة بعد بضع دقائق فقط من الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مستخدمو Pixel الذين يستخدمون تطبيق إنستجرام استنزاف البطارية السريع ليس فقط أثناء استخدام التطبيق، ولكن أيضًا عندما يكون التطبيق في الخلفية.تواجه هذه المشكلة مع جهاز Pixel، فيمكنك و فتح جهاز Pixel وحذف تطبيق Instagram و تأكد من أن هذا سيخفض درجة حرارة الهاتف ويزيد من عمر بطارية جهاز Pixel. يمكنك دائمًا إعادة تثبيت التطبيق بعد إصدار تحديث من Meta.الأجهزة المتأثرة بهذه المشكلة تشمل:Pixel 6Pixel 6 ProPixel 6aPixel 7Pixel 7 ProPixel 7aPixel 8Pixel 8 ProPixel FoldPixel TabletPixel 9Pixel 9 ProPixel 9 Pro XLPixel 9aوقد صدر تحديث شهر أيار لطرازات Pixel المتوافقة في وقت سابق من هذا الشهر. (اليوم السابع)