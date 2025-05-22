مقاوم للصدمات والخدوش... Vivo تتحدى سامسونغ وآبل بحاسبها اللوحي الجديد

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أعلنت Vivo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي ينافس بمواصفاته وتقنياته أحدث حواسب "غالاكسي" و"آيباد" من وآبل.فقد حصل حاسب IQOO Pad5 Pro على هيكل أنيق التصميم مصنوع من الأمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/198.3/6.1) ملم، وزنه 635 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.شاشته أتت IPS LCD، مقاسها 13.0 بوصة، دقة عرضها (3096/2064) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OriginOS 5 HD، ومعالج Mediatek Dimensity 9400، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.زوّد الحاسب بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات 5.4، وبطارية بسعة 12050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.