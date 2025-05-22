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تكنولوجيا وعلوم
مقاوم للصدمات والخدوش... Vivo تتحدى سامسونغ وآبل بحاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:51
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أعلنت Vivo عن حاسبها اللوحي الجديد الذي ينافس بمواصفاته وتقنياته أحدث حواسب "غالاكسي" و"آيباد" من
سامسونغ
وآبل.
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فقد حصل حاسب IQOO Pad5 Pro على هيكل أنيق التصميم مصنوع من الأمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (289.6/198.3/6.1) ملم، وزنه 635 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.
شاشته أتت IPS LCD، مقاسها 13.0 بوصة، دقة عرضها (3096/2064) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OriginOS 5 HD، ومعالج Mediatek Dimensity 9400، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الحاسب بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنيات
bluetooth
5.4، وبطارية بسعة 12050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط.
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