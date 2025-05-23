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تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تخطط لإطلاق نظارات ذكية في نهاية العام المقبل
Lebanon 24
23-05-2025
|
01:31
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ذكرت وكالة
بلومبرغ
نيوز، أن أبل تخطط لإطلاق نظارات ذكية في نهاية العام المقبل، في أحدث مسعى لمصنعة هواتف آيفون لتنويع منتجاتها وتعزيز الطلب على أجهزتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
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ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن أبل ستبدأ في إنتاج كميات كبيرة من النماذج الأولية للأجهزة في نهاية هذا العام مع موردين من الخارج.
وتتوجه الشركة نحو النظارات بعد أن شهدت وحدات فيجن برو إقبالا فاترا من المستهلكين بسبب سعرها الباهظ وافتقارها إلى ميزات
الذكاء الاصطناعي
.
وستنافس نظارة أبل الجديدة نظارة
راي بان
الذكية الخاصة بشركة ميتا، التي أصبحت تحظى بشعبية لدى المستهلكين.
وذكر التقرير أن أبل علقت خططا لإنتاج ساعة ذكية قادرة على تحليل محيطها عن طريق كاميرا مدمجة.
وأضاف التقرير أن الشركة كانت تعمل على إصدار ساعة مزودة بكاميرا بحلول عام 2027، ولكن تم إيقاف هذا المشروع.
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