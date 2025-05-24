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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعلن عن طرح ميزة جديدة فى Gmail

Lebanon 24
24-05-2025 | 15:00
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كشفت شركة غوغل،  عن تحسينات كبيرة على الردود الذكية في gmail، مدعومة بمساعد الذكاء الاصطناعي  Gemini ، حيث يعد  التحديث باقتراحات أكثر تخصيصًا وذلك من خلال جمع البيانات ليس فقط من سلسلة رسائل Gmail، بل أيضًا من Google Drive والتقويم وأدوات Workspace الأخرى المرتبطة.
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وفي العام الماضي، حسّنت جوجل الردود الذكية لتتجاوز الجمل القصيرة مثل "يبدو جيدًا!"، وذلك بجعلها أطول وأكثر دقة.

والآن، مع دمج جيميني بشكل أعمق في جيميل، يمكن لهذه الاقتراحات أن تأخذ في الاعتبار مستندات جوجل درايف، وتفاصيل سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، بل ويمكنها أيضًا تعديلها بناءً على أسلوب المستخدم وعلاقته بالمتلقي.

كما أوضح بليك بارنز، نائب رئيس قسم المنتجات في جوجل وورك سبيس، فإن الهدف هو أن يفهم جيميني الموقف الذي تحتاج إلى الرد عليه دون الحاجة إلى البحث يدويًا عن المرفقات أو إعادة قراءة الردود الطويلة.

لذا، سواء كنت ترد على مدير أو صديق، ستتكيف الردود الذكية الآن، مقدمةً اقتراحات أكثر رسمية للمحادثات المهنية، وردودًا أكثر بساطة للمحادثات غير الرسمية.
تنظيف البريد الوارد والجدولة الذكية

بالإضافة إلى تحسين الردود، سيساعد جيميني أيضًا في إدارة البريد الوارد.

وتتيح ميزة جديدة، "تنظيف البريد الوارد"، للمستخدمين ببساطة طلب حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة من مُرسِلين مُحددين من جيميني.
كما يُمكن للمساعد اقتراح مواعيد الاجتماعات من خلال عرض التوافر من تقويمك.

من المتوقع أن تُصبح جميع هذه الميزات متاحة للجميع في الربع الثالث من عام 2025، مع العلم أنه يُمكن للمُختبرين الأوائل تجربتها في مختبرات جوجل بدءًا من يوليو، وفقًا لجوجل.

وستكون هذه الردود الذكية المُتقدمة والميزات المُدارة من جيميني مُتاحة حصريًا في البداية لمشتركي باقات جوجل ورك سبيس المدفوعة وجوجل ون إيه آي بريميوم.
وبينما صرّح بارنز بأنه "من المُحتمل" أن تُتاح هذه الميزات لمستخدمي باقات ورك سبيس المجانية في المُستقبل، إلا أنه لا يوجد جدول زمني مُؤكد لإطلاقها.
كما هو الحال مع جميع الردود المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، يُنصح المستخدمون بمراجعة الردود بعناية قبل الإرسال، خاصةً في السياقات الحساسة أو المهنية، لتجنب أي أخطاء أو هلوسات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. (اليوم السابع)
 
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