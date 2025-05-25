الذكاء الاصطناعي ينقذ شاباً من الموت!

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في واقعة نادرة ومؤثرة، أسهم في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد تناوله مادة "حبة الغلة" السامة التي تعد من أخطر وسائل الانتحار شيوعًا في مصر.وبحسب منشور للناشط إسلام ، لجأ الأخير بشكل عاجل إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "تشات جي " بعد أن تناول قريبه محمد كمية كبيرة من الحبة السامة عقب خلاف عائلي، في محاولة يائسة للبحث عن حل وسط تقاعس طبي واضح.وبينما أبدى الأطباء يأسهم مؤكدين أنه "لا علاج للتسمم بغاز الفوسفين"، نصح الذكاء الاصطناعي باستخدام زيت البرافين لتغليف المادة السامة في المعدة، ما يقلّل من تفاعلها مع السوائل ويؤخّر إنتاج القاتل.نفّذ إسلام التعليمات حرفيًا، فبدأ إعطاء المريض تسع زجاجات من زيت البرافين بالتناوب، بالإضافة إلى تمارين تنفس ومراقبة دائمة، وسط استهجان طبي من المستشفى في ، حيث رُفض استقبال الحالة بدايةً.ورغم تشاؤم الفريق الطبي، تحسنت حالة الشاب تدريجيًا، حتى تم إعلان تجاوزه مرحلة الخطر بعد 24 ساعة، وخروجه من المستشفى دون مضاعفات. (ارم نيوز)