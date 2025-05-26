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تكنولوجيا وعلوم

فقدان جزء كبير من مياه المريخ.. علماء يكشفون السبب

Lebanon 24
26-05-2025 | 00:25
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اكتشف علماء الكواكب الأوروبيون أدلة على أن المريخ فقد كميات هائلة من الماء نتيجة تغيرات دورية في زاوية ميل محور دورانه.
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فعندما تكون زاوية الميل كبيرة تزداد سرعة "هروب" الماء إلى الفضاء بعشرات المرات مقارنة بمعدلات الخسائر الحالية، وفقا لما كتبه الباحثون في مقال بمجلة Nature Astronomy العلمية.

وقال علماء الفلك: "لا يمكننا حتى الآن تحديد الكمية الدقيقة للماء التي فقدها المريخ طوال تاريخه، لكننا نفترض أن تسرب ذرات الهيدروجين من غلافه الجوي لعب دورا مهما في هذه العملية. ويشير تحليلنا إلى أن معدلات فقدان الهيدروجين ارتفعت بأكثر من عشر مرات خلال الفترات التي كان فيها محور دوران المريخ مائلا بشدة".
 
وتوصلت إلى هذا الاستنتاج مجموعة من علماء الكواكب الأوروبيين بقيادة الباحثة في معهد الفيزياء الفلكية في غرناطة غابرييلا جيلي في أثناء وضع نموذج ثلاثي الأبعاد مفصل للغاية لمناخ المريخ وغلافه الجوي. ويسمح هذا النموذج بتقدير دقيق جدا لسرعة "هروب" الذرات والأيونات المختلفة من الغلاف الجوي للمريخ إلى الفضاء تحت تأثير الرياح الشمسية. (روسيا اليوم) 

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