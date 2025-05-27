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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
27-05-2025 | 00:30
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أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات، وسيطرح بسعر منافس مقارنة بالهواتف التي حصلت على مثل مواصفاته.
 
وحصل هاتف iQOO Neo 10 على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، أبعاده (163.7/75.9/8.1) ملم، وزنه 206 غ.
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شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، كاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

زود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وسيطرح بأسعار منافسة تبدأ من 330 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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