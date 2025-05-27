24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
27-05-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل التقنيات، وسيطرح بسعر منافس مقارنة بالهواتف التي حصلت على مثل مواصفاته.
وحصل هاتف iQOO Neo 10 على هيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، أبعاده (163.7/75.9/8.1) ملم، وزنه 206 غ.
Advertisement
شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، كاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.
زود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وسيطرح بأسعار منافسة تبدأ من 330
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مواصفات الهاتف المنافس الجديد من Xiaomi
Lebanon 24
مواصفات الهاتف المنافس الجديد من Xiaomi
27/05/2025 08:24:13
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هواوي تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
هواوي تعلن عن هاتفها الجديد
27/05/2025 08:24:13
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف vivo الجديد يكتسح الأسواق قريبا
Lebanon 24
هاتف vivo الجديد يكتسح الأسواق قريبا
27/05/2025 08:24:13
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد بمواصفات متطورة.. تعرفوا الى +Find X8s
Lebanon 24
هاتف جديد بمواصفات متطورة.. تعرفوا الى +Find X8s
27/05/2025 08:24:13
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يستهلك نصف طاقة مراكز البيانات قريبًا
Lebanon 24
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يستهلك نصف طاقة مراكز البيانات قريبًا
23:00 | 2025-05-26
26/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق مركز منزلي ذكي بنهاية 2025
Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق مركز منزلي ذكي بنهاية 2025
16:07 | 2025-05-26
26/05/2025 04:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
13:00 | 2025-05-26
26/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام أساليب احتيالية.. منظمة خطيرة قد تستهدفكم سيبرانيا
Lebanon 24
باستخدام أساليب احتيالية.. منظمة خطيرة قد تستهدفكم سيبرانيا
10:51 | 2025-05-26
26/05/2025 10:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عدسات لاصقة تمنح رؤية ليلية خارقة.. على غرار الأفلام
Lebanon 24
عدسات لاصقة تمنح رؤية ليلية خارقة.. على غرار الأفلام
09:53 | 2025-05-26
26/05/2025 09:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
Lebanon 24
"نصحانة وفخورة".. حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة بملابس ضيقة جداً كشفت زيادة وزنها (صور)
04:17 | 2025-05-26
26/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
Lebanon 24
أصوات انفجارات قوية تُسمع في بيروت.. هذا ما تبين (فيديو)
13:30 | 2025-05-26
26/05/2025 01:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يحتفل بفوزه في الإنتخابات البلديّة: شكرا على الثقة
09:49 | 2025-05-26
26/05/2025 09:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
افتتحت موسم البحر.. ريتا حايك تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
04:45 | 2025-05-26
26/05/2025 04:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
Lebanon 24
ماذا جرى في محيط مطار بيروت؟ سلاح وتهديد وضحية
14:24 | 2025-05-26
26/05/2025 02:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-05-26
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يستهلك نصف طاقة مراكز البيانات قريبًا
16:07 | 2025-05-26
أبل تستعد لإطلاق مركز منزلي ذكي بنهاية 2025
13:00 | 2025-05-26
ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
10:51 | 2025-05-26
باستخدام أساليب احتيالية.. منظمة خطيرة قد تستهدفكم سيبرانيا
09:53 | 2025-05-26
عدسات لاصقة تمنح رؤية ليلية خارقة.. على غرار الأفلام
09:41 | 2025-05-26
جسم جليدي غامض على أطراف النظام الشمسي يربك العلماء
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
27/05/2025 08:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24