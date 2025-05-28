7 طرق ذكية لاستخدام خرائط غوغل في السيارة... اتبعها

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وللحصول على أقصى استفادة من خرائط ، إليك 7 نصائح مفيدة.لست مضطرًا للاكتفاء بالسهم الأزرق التقليدي الذي يمثل سيارتك على الخريطة؛ لأنه يمكنك تغيير شكل هذا السهم.للقيام بذلك ابحث عن اتجاهات رحلتك على هاتفك، وفي بطاقة المعاينة التي تُظهر وقت السفر المُقدّر، انقر على الرمز الذي يعرض ثلاثة أشرطة تمرير على اليمين.بعد ذلك، اختر "صورة القيادة الرمزية" لاختيار رمز جديد ولون جديد للخريطة.ترغب في التوقف للتزود بالوقود أو شراء البقالة أو أي شيء آخر أثناء رحلتك، فأنت محظوظ؛ لأنه يمكنك القيام بذلك دون فقدان نظام التنقل على الشاشة.في خانة السفر على Android Auto التي تعرض وقت السفر المتوقع، انقر على رمز العدسة المكبرة، ثم ابحث عن نوع المكان الذي تريده.الآن ستظهر لك بعض الأمثلة، مثل المقاهي ومحطات الوقود، التي يمكنك تحديدها بنقرة واحدة.في Android Auto، سترى رمز البوصلة على اليمين. انقر على هذا الرمز للتبديل بين ثلاثة أوضاع عرض للخريطة، مثل عرض منظور ثلاثي الأبعاد، وعرض شمالي ، ونظرة عامة على الرحلة.أما في Apple CarPlay، فيمكنك الحصول على ثلاثي الأبعاد والعرض العلوي فقط، ويمكنك الوصول إليهما بالنقر على الخانة التي تعرض وقت الرحلة، ثم رمز الترس.تأتي خرائط غوغل مزودة بميزة مدمجة لتنبيه المستخدمين الآخرين بما يحدث . فإذا كنت تستخدم خرائط جوجل في Android Auto أو Apple CarPlay، يمكنك العثور عليها بالنقر على رمز الخطر الأصفر على يسار أو يمين الواجهة، حيث سيظهر لك مربع جديد يتيح لك الإبلاغ عن مجموعة من الحوادث في موقعك.وبينما تختلف الخيارات هنا قليلًا حسب موقعك، ولكنها عادةً ما تشمل الحوادث والازدحام وإغلاق المسارات.إذا أبلغ عدد كافٍ من مستخدمي خرائط غوغل عن نفس الحادث في نفس المكان، فسيُحدّث غوغل قواعد بيانات حركة المرور الخاصة به وفقًا لذلك، ليتمكن الجميع من رؤية المعلومات الإضافية التي أضفتها.توفر لك خرائط غوغل إمكانية تحديد ما سيظهر على الخريطة. فعلى شاشة سيارتك، انقر على رمز الترس Android Auto، أو على بطاقة السفر، ثم رمز الترس Apple CarPlay، وستظهر لك خيارات لعرض حالة حركة المرور الحالية وعرض القمر الصناعي.على Android Auto، يتوفر أيضًا عرض ثلاثي الأبعاد للمباني يمكنك استخدامه بدلًا من خريطة القمر الصناعي.سواء كنتَ متجهًا إلى مؤتمر عمل أو تجمع عائلي، سيُقدّر الأشخاص الذين تقابلهم معرفة موعد وصولك الفعلي، وهذا يُجنّبك عناء التوقف مرارًا لإرسال رسائل تُخبر الجميع بأنك ستتأخر.وهذه الميزة متاحة فقط في خرائط غوغل على . للاستفادة منها انقر على النقاط الثلاث على بطاقة الرحلة التي تُظهر وقت رحلتك المُقدّر، ثم اختر "مشاركة الرحلة". وستظهر قائمة بجهات الاتصال، ويمكنك أيضًا البحث فيها بالكتابة أو التحدث. بعد تحديدها ستتمكن التي اخترتها من معرفة موقعك أثناء رحلتك.ليس بالضرورة أن تُعلن خرائط غوغل عن كل خطوة من خطوات الرحلة، خاصةً إذا كنت تحاول الاستماع إلى ، أو كنت على طريق مألوف لديك.لتغير ذلك، انقر على رمز مكبر الصوت على لوحة التحكم لكتم أو إلغاء كتم التعليمات الصوتية. وعلى أندرويد أوتو، يمكنك أيضًا اختيار "التنبيهات فقط"، أي حوادث الطرق ذات الصلة فقط.