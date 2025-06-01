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تكنولوجيا وعلوم

لتعزيز مبيعات أجهزتها الذكية.. هذا ما تخطط له "ميتا"

Lebanon 24
01-06-2025 | 05:00
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كشفت وثيقة داخلية اطّلع عليها موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري أن شركة ميتا تعمل على مشروع لتوسيع وجودها في قطاع التجزئة من خلال افتتاح متاجر فعلية، وتوظيف عاملين في مجال البيع بالتجزئة، في خطوة قد تحاكي إستراتيجية آبل الناجحة في هذا المجال.
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وبحسب الوثيقة، فإن المشروع ما زال غير معروف على نطاق واسع داخل الشركة حتى الآن، وهو يهدف إلى دعم مبيعات منتجات ميتا من الأجهزة الذكية، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز Ray-Ban Meta، ونظارات الواقع الافتراضي Quest.
وتجدر الإشارة إلى أن ميتا لا تمتلك حالياً سوى متجر واحد فعلي فقط، وهو "متجر ميتا" الذي افتتحته عام 2022 في ولاية كاليفورنيا، ويتيح للزوار تجربة عدد من أجهزتها مباشرة، في تجربة تشبه إلى حد بعيد ما تقدمه متاجر آبل المنتشرة حول العالم التي يتجاوز عددها 500 متجر.
وفي العام الماضي، خاضت ميتا تجربة مؤقتة من خلال متجر خاص تحت اسم "Meta Lab" في مدينة لوس أنجلوس، وقد كان مخصصاً لبيع نظاراتها الذكية.
ولم تكشف الشركة عن عدد المتاجر التي تنوي افتتاحها أو الجدول الزمني لذلك، لكن التوسّع المتوقع قد يُسهم في تعزيز مبيعاتها من الأجهزة، خاصةً مع بيعها أكثر من مليون وحدة من نظاراتها الذكية خلال عام 2024.
وكان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج قد وصف هذا الرقم في اجتماع سابق بأنه "بداية جيدة"، لكنه أشار إلى أنه لا يشكّل تحولًا جوهريًا في أعمال الشركة بعدُ، مضيفاً أن عام 2025 سيكون حاسمًا لتحديد إذا كانت هذه المنتجات ستتحول إلى "منصة حوسبة بارزة" أم تظل "رهانًا طويل الأمد".
يُذكر أن عدداً من شركات التكنولوجيا الكبرى سبق أن خاضت تجارب متنوعة في مجال البيع بالتجزئة عبر المتاجر، إذ افتتحت أمازون أول متجر فعلي لها عام 2015، وتوسعت لاحقاً بافتتاح العديد من المتاجر، ثم تراجعت وقلصت أعدادها.
أما "آبل"، فقد جعلت متاجرها عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتها التسويقية، من خلال مساحات مصممة بعناية تتيح للعملاء تجربة أجهزتها والتفاعل معها. (aitnews)
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