إنستغرام.. إلى أجهزة iPad قبل نهاية 2025

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بعد إطلاقها المفاجئ لتطبيق الرسمي على أجهزة iPad، يبدو أن تستعد أخيرًا لتلبية أحد أكثر طلبات المستخدمين إلحاحًا بإطلاق تطبيق انستجرام بنسخة أصلية مخصصة لأجهزة آيباد، وذلك بعد أكثر من عقد على تجاهل هذه الفئة من الأجهزة اللوحية.ووفقًا لما نقله كل من Kaya Yurieff وKalley Huang في تقرير سابق لموقع The Information، وأكده لاحقًا الصحفي التقني من بلومبرج، فإن موظفي ميتا بدأوا بالفعل باختبار التطبيق داخليًا، مع ترجيحات قوية بإطلاقه للعامة قبل نهاية عام 2024، ما لم تطرأ مشكلات كبيرة.لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟الغياب لإنستغرام عن iPad لطالما أثار استغراب المستخدمين، خاصة أن التطبيق يركز على المحتوى البصري من صور ومقاطع فيديو وقصص تُعرض بشكل أفضل على الشاشات الكبيرة.ولكن خلف الكواليس، يشير الخبراء إلى خليط من الأسباب التقنية والشخصية التي حالت دون توفر التطبيق، حيث كانت النسخ الأولى من إنستغرام تعتمد على صور منخفضة الدقة، ما جعلها تظهر بجودة ضعيفة ومحبطة على شاشات iPad العالية الوضوح.لكن هناك أيضًا توترًا مستمرًا بين وتيم كوك، خصوصًا بعد الخلافات العلنية حول خصوصية المستخدمين وسياسات متجر تطبيقات آبل، ما يُعتقد أنه أدى إلى تأخير تطوير التطبيق كتعبير غير مباشر عن امتعاض ميتا.تغيّر في التوجهات داخل ميتامع إطلاق تطبيق واتساب على iPad مؤخرًا، يبدو أن ميتا بدأت تتجاوز خلافاتها القديمة مع آبل، وتركز الآن على ما يطلبه المستخدمون فعليًا.يقول إن تحسن جودة الصور والفيديو على انستجرام، واعتماد المنصة على محتوى طويل وعالي الدقة، جعله أكثر جاهزية من أي وقت مضى لتقديم تجربة غنية على الأجهزة اللوحية.ضغط المنافسة دفع ميتا للتحركدخول منافسين أقوياء مثل وYouTube Shorts إلى سوق التطبيقات اللوحية، ودعمهم لتجربة استخدام على iPad، ساهم في تسريع خطوات ميتا. إذ بدأت انستجرام تفقد اهتمام شريحة من المستخدمين، خاصة صغار السن، الذين يفضلون التطبيقات التي تدعم شاشات أكبر بشكل سلس وسريع.ويضيف جورمان أن فِرَق ميتا تعمل الآن بأقصى طاقتها لاختبار التطبيق داخليًا، ويتوقع أن يكون جاهزًا للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، دون ذكر تفاصيل حول ما إذا كان تطبيق Threads سيحظى بنفس المعاملة لاحقًا.نهاية لمرحلة الاعتماد على النسخة المكبّرةطوال السنوات الماضية، كان مستخدمو iPad مجبرين على استخدام نسخة من إنستغرام، ما يعني عرضًا غير ملائم للشاشة، وتجربة بصرية ضعيفة وغير منسجمة.أما الآن، ومع اقتراب إطلاق النسخة الرسمية، فإن تجربة انستجرام على iPad ستتغير كليًا، خاصة لمحبي تعديل الصور، ومتابعة القصص والمحتوى المصور على شاشة أكبر.تطبيق لأجهزة iPad ليس مجرد تحديث تقني، بل هو اعتراف من ميتا بأهمية دعم المنصات المختلفة، وتأكيد على أن تجربة المستخدم يجب أن تأتي أولًا، حتى من التأخير والجدل. (اليوم السابع)