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تكنولوجيا وعلوم

منافس قوي لمنصات "Steam Deck" يظهر قريبا

Lebanon 24
03-06-2025 | 02:35
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أعلنت شركة Fplus الروسية أنها تعمل على تطوير منصة ألعاب محمولة ستكون منافسا قويا لمنصات الألعاب المحمولة الشهيرة "Steam Deck".
 
وأشار الخبراء في الشركة إلى أن المنصة الجديدة ستطلق بثلاثة إصدارات بأحجام شاشات وأزرار تحكم مختلفة، وستعمل هذه الأجهزة مع أنظمة Alt OS وAurora وUncom OS، وستكون قادرة على تشغيل أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.
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وتؤكد Fplus أن النموذج الأولي لهذه المنصات بات بالمراحل الأخيرة من الجاهزية، وستبدأ عملية اختباره قريبا.
 
ونوهت الشركة إلى أنها تسعى لإدراج الجهاز الجديد في سجل وزارة الصناعة والتجارة، وتخطط لاستخدام معالجات مطورة في روسيا لتشغيل مثل معالجات Elbrus، كما تخطط لأن تكون 40% من مكونات منصات الألعاب التي ستنتجها مطورة في روسيا أيضا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن منصة الألعاب المحمولة الأولى التي ستطلقها Fplus ستحصل على شاشة IPS بمقاس 7 بوصات، ترددها 120 هيرتز، وستحصل على تقنية الشحن السريع للبطارية، وستجهز بشرائح وصول عشوائي 16/31 غيغابايت، ومعالجات ثمانية النوى ترددها يصل إلى 5.1 غيغاهيرتز، وستجهّز بشرائح موديم تمكنها من الاتصال مع شبكات Wi-Fi 6. (روسيا اليوم) 
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