"يوتيوب" يتخلى عن مجموعة من أجهزة آيفون وآيباد

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أطلق تحديثا جديدا للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو، يُنهي دعم عدد من وآيباد القديمة.مع الإصدار 20.22.1، أصبح تطبيق يوتيوب يتطلب نظام iOS 16 أو أحدث للعمل، مما يُعيق الوصول إلى أجهزة "أبل" التي لا يمكنها العمل بإصدارات أحدث من iOS 15.