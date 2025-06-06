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تكنولوجيا وعلوم

"يوتيوب" يتخلى عن مجموعة من أجهزة آيفون وآيباد

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:33
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أطلق يوتيوب تحديثا جديدا للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو، يُنهي دعم عدد من أجهزة آيفون وآيباد القديمة.
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مع الإصدار 20.22.1، أصبح تطبيق يوتيوب يتطلب نظام iOS 16 أو أحدث للعمل، مما يُعيق الوصول إلى أجهزة "أبل" التي لا يمكنها العمل بإصدارات أحدث من iOS 15.
 
وبذلك، خرجت مجموعة من الأجهزة من دائرة التوافق، وهي:

- آيفون 6s
- آيفون 6s بلس
- آيفون 7
- آيفون 7 بلس
- الجيل الأول من "آيفون SE"
- iPod Touch 7
- iPad Air 2
- iPad mini 4 (سكاي نيوز عربية) 

 
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