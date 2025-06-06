جهاز "سويتش 2" يدعم استخدام آيفون ككاميرا ويب

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يبدو أن جهاز ألعاب سويتش 2 (Switch 2) من اليابانة، الذي صدر يوم الخميس، يدعم استخدام هاتف آيفون كملحق.وتتيح ميزة "GameChat" للتواصل الاجتماعي الجديدة في أحدث أجهزة ألعاب " " للاعبين باللعب معًا أثناء إجراء مكالمات فيديو عبر نظام "سويتش 2".