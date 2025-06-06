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تكنولوجيا وعلوم

جهاز "سويتش 2" يدعم استخدام آيفون ككاميرا ويب

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:57
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يبدو أن جهاز ألعاب سويتش 2 (Switch 2) من شركة نينتندو اليابانة، الذي صدر يوم الخميس، يدعم استخدام هاتف آيفون كملحق.
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وتتيح ميزة "GameChat" للتواصل الاجتماعي الجديدة في أحدث أجهزة ألعاب "نينتندو" للاعبين باللعب معًا أثناء إجراء مكالمات فيديو عبر نظام "سويتش 2".
 
وتبيع "نينتندو" كاميرا كملحق رسمي لجهاز سويتش 2 وتتصل عبر منفذ "USB-C"، لكن الجهاز يدعم أيضًا كاميرات الويب القياسية بمنفذ "USB-C"، بحسب تقرير لموقع "9To5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". (العربية)
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