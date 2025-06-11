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تكنولوجيا وعلوم
لتطوير "الذكاء العام الاصطناعي".. زوكربيرغ يوظف فريقاً جديداً
Lebanon 24
11-06-2025
|
02:31
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ذكرت وكالة
بلومبرغ
نيوز أن الملياردير
مارك زوكربيرغ
المدير التنفيذي لشركة "
ميتا بلاتفورمز
" يعمل على تشكيل فريق من الخبراء لبناء ما يسمى "الذكاء العام الاصطناعي"، أو الآلات التي يمكنها محاكاة القدرات البشرية أو تجاوزها.
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ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تقرير بلومبرغ فيما لم ترد ميتا على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
الذكاء الاصطناعي
وأشارت الوكالة إلى أن خطط
زوكربيرغ
لتوظيف نحو 50 شخصاً بنفسه، بما في ذلك رئيس جديد لفريق الذكاء العام الاصطناعي مدفوعة جزئياً بحالة الإحباط حيال أداء واستقبال نموذج إل.إل.إيه.أم.إيه4، وهو نموذج لغوي كبير طورته الشركة.
وذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال
أن
شركة ميتا
أرجأت الشهر الماضي إصدار نموذج
الذكاء الاصطناعي
الرائد "بيهيموث" بسبب المخاوف حيال قدراته.
وكانت الشركات المنافسة مثل شركة أوبن إيه.آي تتطلع أيضاً إلى إجراء تغييرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في محاولة لتطوير الذكاء العام الاصطناعي.
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