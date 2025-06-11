لتطوير "الذكاء العام الاصطناعي".. زوكربيرغ يوظف فريقاً جديداً

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ذكرت وكالة نيوز أن الملياردير المدير التنفيذي لشركة " " يعمل على تشكيل فريق من الخبراء لبناء ما يسمى "الذكاء العام الاصطناعي"، أو الآلات التي يمكنها محاكاة القدرات البشرية أو تجاوزها.ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من تقرير بلومبرغ فيما لم ترد ميتا على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.الذكاء الاصطناعيوأشارت الوكالة إلى أن خطط لتوظيف نحو 50 شخصاً بنفسه، بما في ذلك رئيس جديد لفريق الذكاء العام الاصطناعي مدفوعة جزئياً بحالة الإحباط حيال أداء واستقبال نموذج إل.إل.إيه.أم.إيه4، وهو نموذج لغوي كبير طورته الشركة.