الصين تحارب الغش في الامتحانات.. هذا ما فعلته

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وتهدف هذه الخطوة إلى منع الطلاب من استخدام هذه التقنية للغش في امتحان "gaokao" شديد التنافسية، والذي يُجرى من 7 إلى 10 يونيو (حزيران)، ويحدد أماكن القبول الجامعي لأكثر من 13.3 مليون مرشح، وفق تقارير.



وأوقفت تطبيقات مثل Qwen وDoubao وYuanbao وKimi ميزتي التعرف على الصور والإجابة على الأسئلة خلال ساعات الامتحان.



ونشر المستخدمون المتأثرون لقطات شاشة على موقع Weibo، تكشف أن أدوات مثل DeepSeek تمنع الآن الوصول خلال فترات الامتحانات الرئيسية. أفادت أن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك وبايت دانس وتينسنت، عطّلت مؤقتا بعض وظائف روبوتات الدردشة الذكية خلال امتحانات القبول الجامعي الجارية على مستوى البلاد.وتهدف هذه الخطوة إلى منع الطلاب من استخدام هذه التقنية للغش في امتحان "gaokao" شديد التنافسية، والذي يُجرى من 7 إلى 10 يونيو (حزيران)، ويحدد أماكن القبول الجامعي لأكثر من 13.3 مليون مرشح، وفق تقارير.وأوقفت تطبيقات مثل Qwen وDoubao وYuanbao وKimi ميزتي التعرف على الصور والإجابة على الأسئلة خلال ساعات الامتحان.ونشر المستخدمون المتأثرون لقطات شاشة على موقع Weibo، تكشف أن أدوات مثل DeepSeek تمنع الآن الوصول خلال فترات الامتحانات الرئيسية.

وأشارت التطبيقات إلى أن سبب التعطيل المؤقت هو عدم توفر أدوات الدراسة للطلاب.



ولجأ الطلاب الصينيون إلى Weibo للتعبير عن استيائهم، وتلقى مستخدم حاول إرسال صورة سؤال اختبار إلى تطبيق Doubao المملوك لشركة ByteDance، رسالة مفادها: "خلال امتحان القبول الجامعي، ووفقاً للمتطلبات ذات الصلة، سيتم تعليق خدمة الإجابة على الأسئلة"، وعندما أصر المستخدم على أنها ليست صورة اختبار، كرر التطبيق نفس الرسالة.



وظهرت صورة أخرى مُتداولة على الإنترنت لتطبيق DeepSeek يعرض عبارة: "لضمان نزاهة امتحان القبول الجامعي"، وذلك عندما حاول مستخدم الوصول إلى الخدمات خلال ساعات محدودة.



وأفادت بأنه لم تُصدر أي بيانات رسمية من شركات الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الطلاب اكتشفوا عمليات التعليق، ولم تُعلن عنها الشركات نفسها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن روبوتي الدردشة Yuanbao وKimi أقرا بالتوقف، مؤكدين أن القيود كانت "لضمان نزاهة امتحانات القبول الجامعي"، كما أوقفت تطبيقات أخرى، مثل Qwen من Alibaba، الميزات القائمة على الصور والتي يمكن استخدامها لتحليل أوراق الاختبار، وتُعدّ هذه القيود جزءاً من جهد أوسع نطاقاً، للحفاظ على نزاهة الامتحانات.



واستخدام الأجهزة الرقمية كالهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة محظورٌ بالفعل خلال امتحانات القبول في الجامعات الصينية (gaokao).



وتُوفر الخطوة الإضافية المتمثلة في تعطيل وظائف الذكاء الاصطناعي طبقةً إضافيةً من الأمان ضد الغش المُستخدم في التكنولوجيا، والمراقبة المتقدمة قيد التنفيذ أيضاً.







قيود أخرى ضد الغش

ولا تقتصر حملة على سوء السلوك في الامتحانات على تقييد الوصول إلى روبوتات الدردشة. فقد نشرت عدة مقاطعات أنظمة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن السلوكيات غير الطبيعية أثناء الامتحانات، مثل الهمس أو حركة المتكررة بين الطلاب.



و في ، ستُراجع لقطات الامتحان بعد انتهاء الاختبار. وقد وعدت السلطات بالتعامل مع المخالفات بصرامة وفقا للوائح ذات الصلة.

وتشمل الإجراءات الأمنية الجديدة أيضا عمليات التحقق من الهوية البيومترية، وتشديد عمليات التفتيش بحثا عن الأجهزة المخفية، واستخدام أجهزة حجب الإشارات اللاسلكية في مراكز الاختبار.



وأخرت بعض المدن ساعات العمل الرسمية وفتحت مسارات مرورية ذات أولوية لضمان وصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات في الوقت المحدد، وتم تأجيل الفعاليات العامة للحفاظ على بيئة هادئة خلال فترة الامتحانات.