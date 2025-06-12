Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دولة تحذّر مواطنيها.. تحميل هذه اللعبة قد يعرّضك للاعتقال!

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1374267-638853681725787317.png
Doc-P-1374267-638853681725787317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت شرطة هونغ كونغ تحذيرًا رسميًا للمواطنين من تحميل لعبة الهواتف المحمولة "Reversed Front: Bonfire" المطوّرة في تايوان، مشيرة إلى أنها تروّج لأفكار انفصالية وتشكل تهديدًا للأمن القومي.
Advertisement


وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، جاء التحذير عقب تزايد الإقبال على اللعبة، التي تتناول سيناريوهات سياسية خيالية، ترى السلطات أنها تشجع على "الإطاحة بالنظام الشيوعي" من خلال دعم حركات انفصالية.


وتمنح اللعبة اللاعبين إمكانية الانضمام إلى كيانات وشعوب ترى الصين أنها خاضعة لسيادتها، مثل تايوان، هونغ كونغ، التبت، الأويغور، الكازاخ، ومنشوريا، وذلك في سياق عالم افتراضي بديل يُخير فيه المستخدم بين الانحياز للمقاومة أو الوقوف إلى جانب الشيوعيين في مواجهة خصومهم.


وفي وصف سيناريوهاتها، تُصوّر اللعبة الشيوعيين كـ"قوة استعمارية قاسية" تمارس "الفساد، والنهب، والاستغلال، والقتل، والاغتصاب"، وتتهمهم بإجبار الشعوب على الفرار من أراضيها. 


وتطرح اللعبة أسئلة موجهة للاعبين حول مصير تايوان، وإن كان الأفضل تجنّب الاستفزاز أم مواجهة "الأخطاء التي أدت إلى تضخم الشيوعيين في العقود الثلاثة الماضية".


فقدت عائلة أمريكية من ولاية أريزونا ابنتها الشابة اليافعةبعد مشاركتها في تحدي "الداستينغ" أو "الغبار" الذي اجتاح منصة تيك توك مؤخراً، لتتحول هذه المأساة إلى ناقوس خطر بشأن هذه الممارسات الرقمية القاتلة.


وبحسب بيان الشرطة، فإن تحميل "ريڤيرسد فرونت" قد يعرّض المستخدمين لتهم تتعلق بحيازة مواد تحريضية، في حين أن إجراء عمليات شراء داخل التطبيق يمكن اعتباره تمويلاً لنشاطات انفصالية أو تخريبية.


كما أكدت الشرطة أن مجرد التوصية باللعبة للآخرين يمكن أن يُفسَّر كتحريض على الانفصال، وهو ما يندرج تحت مواد قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة عام 2020.


رغم التحذيرات الرسمية، أفاد مطورو اللعبة - تحت اسم "ESC Taiwan" أو "مجموعة الاتصال الاستراتيجي التايوانية الخارجية" - أن عدد تحميلات اللعبة في هونغ كونغ تصاعد سريعاً، حتى تصدّرت قائمة أكثر التطبيقات تنزيلاً على متجر Apple المحلي مساء الثلاثاء، قبل أن يتم حذفها صباح الأربعاء. 


ووجّه المطورون دعوة للمستخدمين بتغيير إعدادات المنطقة في حساباتهم لتنزيل اللعبة من متاجر خارج هونغ كونغ.


وفي منشوراتهم على فيسبوك، أعلن المطورون أنهم لن يراقبوا أو يحذفوا أي كلمات داخل اللعبة، في إشارة إلى رفض الرقابة التي تطال ألعاباً رقمية مرتبطة بالصين أو منشأها صيني.
مواضيع ذات صلة
الصين تحذر الولايات المتحدة من "اللعب بالنار" بشأن تايوان
lebanon 24
13/06/2025 08:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري: لا يجوز تحميل المواطنين مزيدا من الاعباء
lebanon 24
13/06/2025 08:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها لبنان... واشنطن تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة
lebanon 24
13/06/2025 08:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إهمال تنظيف الأسنان ليلاً قد يُعرضك لخطر صحي خطير!
lebanon 24
13/06/2025 08:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:15 | 2025-06-13
15:40 | 2025-06-12
13:07 | 2025-06-12
10:18 | 2025-06-12
09:53 | 2025-06-12
07:54 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24