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تكنولوجيا وعلوم

سحب عاجل لأكثر من مليون شاحن هاتف.. ما السبب؟!

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:13
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سحبت شركة Anker أكثر من مليون شاحن متنقل من طراز PowerCore 10000، الذي بيع بين حزيران 2016 وكانون الاول 2022 عبر منصات مثل "أمازون" و"نيويغ" و"إيباي"، بعد تسجيل 19 بلاغاً عن حرائق وانفجارات تسببت في إصابتين بحروق طفيفة و11 حادثة أضرار مادية بقيمة تجاوزت 60 ألف دولار. وتحمل الأجهزة المتضررة رقم الطراز A1263 وأرقاماً تسلسلية تبدأ بـ "SN".
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وأوضحت الشركة أن السبب يعود إلى خلل في بطاريات الليثيوم أيون يؤدي إلى ارتفاع حرارتها وذوبان المكونات وانبعاث الدخان، مطالبة المستهلكين بالتوقف فوراً عن استخدام الشواحن وعدم رميها في سلة المهملات بل إرسالها لمراكز متخصصة للتعامل مع بطاريات الليثيوم. كما عرضت استبدال الأجهزة المتضررة بعد إرسال صور واضحة للشواحن.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) سحب بطاريات وطرازات أخرى من Anker بينها 334 MagGo 10K و321 (5K) و535 (20K)، لنفس الأسباب المرتبطة بسلامة البطارية.

كما شمل السحب شواحن Baseus المحمولة من طراز BS-30KP365 بسعة 30000 مللي أمبير وقوة 65 واط، بعد تسجيل 72 بلاغاً عن انتفاخ البطارية وحرائق محتملة. ودعت اللجنة المستهلكين للتوقف عن استخدامها والتواصل مع الشركة لاستبدالها مجاناً، مع التشديد على عدم التخلص من البطاريات بطرق غير آمنة. (روسيا اليوم)
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