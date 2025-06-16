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تكنولوجيا وعلوم

أبل تصلح ثغرة أمنية خطيرة على أيفون تستهدف مستخدميها

Lebanon 24
16-06-2025 | 15:10
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قامت شركة آبل مؤخرًا بإصلاح ثغرة أمنية خطيرة في هواتف آيفون، وأفادت التقارير أن هذه الثغرة استُغلت بهدوء، مستهدفةً الصحفيين، وقد اكتشفها مختبر Citizen Lab، باختصار سمحت هذه الثغرة لبرنامج التجسس Graphite من Paragon بالتسلل إلى هواتف iphone عبر iMessage ، وقد تمت معالجة هذه المشكلة في نظام iOS 18.3.1 . 
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في نيسان 2025، أبلغت شركة آبل مجموعة مختارة من مستخدمي نظام iOS (من بينهم صحفيان بارزان) باستهداف أجهزتهم ببرامج تجسس، وأكدت مجموعة أبحاث الأمن السيبراني "سيتيزن لاب" هذه الشكوك باستخدام التحليل الجنائي ، وأفادت التقارير أن التحقيق أظهر استهداف شركة المراقبة "باراجون" لصحفي أوروبي وآخر إيطالي، وورد أن برنامج التجسس ثُبّت عبر هجوم "بدون ضغطه في تطبيق iMessage. 

هجوم "الضغطه الصفرية" لا يتطلب أي إجراء من الضحية ، ويرسل المستخدم الخبيث رسالة خبيثة محددة، مما يُعرّض الجهاز للخطر، ولحسن الحظ قامت Apple بإصلاح هذه الثغرة الأمنية في نظام iOS 18.3.1.

وفى غضون ذلك، وبينما واصل مختبر Citizen Lab تحليله، وجد أن الثغرة المُستغلة كانت مرتبطة بكيفية معالجة نظام iOS للصور ومقاطع الفيديو المُرسلة عبر روابط iCloud، كما أُبلغ صحفي آخر من قِبل Apple في يناير من هذا العام باستهدافه ببرنامج Paragon للتجسس، وهذا قد يعني نمطًا أوسع من الهجمات ضد الصحفيين. 

وحتى الآن، يبدو أن هؤلاء الأشخاص المحددين فقط هم المستهدفون، وقد تم إصلاح الثغرة الأمنية بواسطة Apple بالفعل، لذلك لا داعي للقلق بشكل عام، ومع ذلك فإن هذا الحادث يؤكد بوضوح على استمرار الصراع بين المستخدمين الضارين والشركات.

وتشتهر Apple عمومًا بنهجها المتمركز حول الخصوصية والأمان، ولكن حتى Apple يمكن أن تقع فريسة لإبداع وخبث المتسللين، إنها في الأساس لعبة القط والفأر بين صانعي الأجهزة والمتسللين، وقد كانت على هذا النحو منذ وجود التكنولوجيا، إلى حد كبير. 

وعلى الرغم من أننا كمستخدمين لا يمكننا فعل الكثير في المخطط العام للأشياء، فمن المهم تحديث جهازك في الوقت المناسب ، وعند اكتشاف ثغرة أمنية عادةً ما تصدر الشركات تصحيحات وتحديثات لمعالجتها، لذا لا تؤجل أو تؤخر هذه التحديثات عندما تراها تنتظر التثبيت على جهازك. (اليوم السابع)
 
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