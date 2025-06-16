لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من "واتساب"

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أعلنت شركة " "، الإثنين، أن مستخدمي هذا التطبيق سيبدأون مشاهدة إعلانات، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا" الأميركية لتحقيق إيرادات إضافية.وبحسب المطورين، ستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر داخل المحادثات الشخصية للمستخدمين.