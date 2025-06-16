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تكنولوجيا وعلوم
لتحقيق إيرادات إضافية.. قرار جديد من "واتساب"
Lebanon 24
16-06-2025
|
23:41
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أعلنت شركة "
واتساب
"، الإثنين، أن مستخدمي هذا التطبيق سيبدأون مشاهدة إعلانات، في إطار سعي الشركة المملوكة لمجموعة "ميتا" الأميركية لتحقيق إيرادات إضافية.
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وبحسب المطورين، ستظهر الإعلانات فقط في خانة التحديثات التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار مستخدم يوميا، في حين لن تظهر داخل المحادثات الشخصية للمستخدمين.
وقالت "واتساب" في منشور عبر الإنترنت: "تجربة المراسلة الشخصية في واتساب لم تتغير، وستظل الرسائل والمحادثات والحالات الشخصية للمستخدمين مشفرة تماما ولن يمكن استخدامها لعرض الإعلانات". (سكاي نيوز عربية)
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