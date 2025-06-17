Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" يدخل عالم الإعلانات لأول مرة عبر قسم "الحالة"

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1377559-638857728234770997.jpg
Doc-P-1377559-638857728234770997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن تطبيق "واتس آب" عن إطلاق أول تجربة لعرض الإعلانات داخل منصته، عبر رسائل تسويقية تظهر في قسم "الحالة"، ما يعد تحوّلاً كبيراً في سياسته التي استمرت منذ تأسيسه عام 2009 بالالتزام بالخصوصية ورفض الإعلانات.
Advertisement

وتؤكد الشركة أن خصوصية المستخدمين ستظل محمية، حيث لن يتمكن المعلنون من الوصول إلى محتوى الرسائل أو معلومات المرسلين، وسيعتمد استهداف الإعلانات على بيانات عامة مثل اللغة والموقع الجغرافي فقط.

وكان مؤسسو "واتس آب" قد رفضوا عرض الإعلانات بشدة في البداية، لكن بعد استحواذ "فيسبوك" (التي تحولت لاحقاً إلى "ميتا") على التطبيق عام 2014، بدأت سياسة التطبيق تتغير تدريجياً، خصوصاً مع دمج الخدمات التجارية.

ميزة "الحالة" التي أُطلقت في 2017 تتيح للمستخدمين نشر تحديثات مرئية تدوم 24 ساعة، وستظهر الإعلانات بجانب منشورات الأصدقاء في هذا القسم، مع بقاء المحادثات الخاصة مشفرة وآمنة من أي استغلال إعلاني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
لأول مرة.. إعلامية لبنانية تدخل عالم التمثيل العربي
lebanon 24
17/06/2025 20:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة في تاريخه... الأردن يتأهل لكأس العالم
lebanon 24
17/06/2025 20:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قسم النقابات في "حزب الله" نظم اللقاء الاقتصادي الاول في صور
lebanon 24
17/06/2025 20:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو نظام "باراك ماغن" الذي استخدمته إسرائيل لأوّل مرّة ضدّ إيران؟
lebanon 24
17/06/2025 20:34:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:11 | 2025-06-17
09:49 | 2025-06-17
04:52 | 2025-06-17
02:29 | 2025-06-17
23:41 | 2025-06-16
23:00 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24