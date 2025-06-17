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تكنولوجيا وعلوم
"واتسآب" يدخل عالم الإعلانات لأول مرة عبر قسم "الحالة"
Lebanon 24
17-06-2025
|
08:54
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أعلن تطبيق "
واتس آب
" عن إطلاق أول تجربة لعرض الإعلانات داخل منصته، عبر رسائل تسويقية تظهر في قسم "الحالة"، ما يعد تحوّلاً كبيراً في سياسته التي استمرت منذ تأسيسه عام 2009 بالالتزام بالخصوصية ورفض الإعلانات.
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وتؤكد الشركة أن خصوصية المستخدمين ستظل محمية، حيث لن يتمكن المعلنون من الوصول إلى محتوى الرسائل أو معلومات المرسلين، وسيعتمد استهداف الإعلانات على بيانات عامة مثل اللغة والموقع الجغرافي فقط.
وكان مؤسسو "واتس آب" قد رفضوا عرض الإعلانات بشدة في البداية، لكن بعد استحواذ "
فيسبوك
" (التي تحولت لاحقاً إلى "ميتا") على التطبيق عام 2014، بدأت سياسة التطبيق تتغير تدريجياً، خصوصاً مع دمج الخدمات التجارية.
ميزة "الحالة" التي أُطلقت في 2017 تتيح للمستخدمين نشر تحديثات مرئية تدوم 24 ساعة، وستظهر الإعلانات بجانب منشورات الأصدقاء في هذا القسم، مع بقاء المحادثات الخاصة مشفرة وآمنة من أي استغلال إعلاني. (روسيا اليوم)
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