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تكنولوجيا وعلوم

تعرف على ميزة ChatGPT الجديدة لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
18-06-2025 | 15:00
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أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق وسيلة جديدة تتيح للمستخدمين توليد صور عبر الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من خلال طريقة تقليدية بشكل غير معتاد: التواصل عبر رقم 1-800-ChatGPT على تطبيق واتساب.
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وبحسب منشور رسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، فإن الخدمة أصبحت "متاحة الآن للجميع"، ما يعني أن أي مستخدم يمكنه إرسال رسالة إلى الرقم عبر واتساب للحصول على صور تم إنشاؤها بواسطة تقنيات OpenAI.

ويُشير رقم “1-800” إلى النمط القديم للاتصال المجاني في الولايات المتحدة وكندا، والذي كان يُستخدم بكثرة في خدمات العملاء والمبيعات منذ عقود وبالرغم من أن الكثير من مستخدمي الذكاء الاصطناعي اليوم قد لا يعرفون حتى ما تعنيه هذه الأرقام، يبدو أن OpenAI تحاول مخاطبة فئة عمرية مختلفة، من خلال تقديم واجهة تكنولوجية مألوفة بالنسبة لهم.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود OpenAI لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، خارج إطار التطبيقات المعقدة أو المنصات المخصصة، عبر طرق بسيطة وسهلة الاستخدام للجمهور العام.
 
تتيح الخدمة الجديدة إرسال طلب توليد صورة مباشرةً إلى الرقم عبر واتساب، على أن يتولى نموذج ChatGPT المتكامل مع تقنية DALL·E إنشاء الصورة بناءً على الوصف الذي يرسله المستخدم في نص الرسالة. ويتم إرسال الصورة النهائية إلى نفس المحادثة خلال ثوانٍ.

ويُعد هذا الاستخدام امتدادًا عمليًا لما أصبح معروفًا بخدمة “الذكاء الاصطناعي التوليدي”، والتي تشمل إنشاء نصوص وصور ومقاطع صوتية ومحتوى مرئي بواسطة النماذج اللغوية والمرئية المتقدمة.

تحليل: بساطة الاستخدام تُقرب الذكاء الاصطناعي من الجميع
 
هذه المبادرة تُظهر أن تبسيط أدوات الذكاء الاصطناعي قد يكون هو المفتاح لتوسيع استخدامها جماهيريًا، خاصة بين أولئك الذين لا يملكون خبرة تقنية أو لا يشعرون بالراحة عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة أو واجهات البرمجة.

وقد تكون OpenAI بذلك تحاول أيضًا التفوق على منافسين مثل Google وMeta، عبر تقديم خدمة ميسّرة، متوفرة على تطبيق شائع عالميًا مثل واتساب، دون الحاجة لتسجيل الدخول أو تعلم واجهات جديدة.

مستقبل خدمات AI عبر الرسائل؟
 رغم طرافة الفكرة، إلا أنها تُسلّط الضوء على تحول مهم في طريقة تفاعل الناس مع الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد من الضروري أن يكون التفاعل محصورًا في تطبيقات أو مواقع إلكترونية، بل يمكن الوصول إلى تلك التقنيات عبر قنوات تقليدية يومية.
ومع ازدياد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات التراسل، قد نشهد في المستقبل القريب انفجارًا في استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات المراسلة، وهو ما قد يُحدث ثورة جديدة في كيفية التواصل، العمل، والإبداع الرقمي. (اليوم السابع)
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