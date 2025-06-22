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تكنولوجيا وعلوم

ميزة الأمان العائلي في ويندوز توقف عمل كروم تلقائيًا

Lebanon 24
22-06-2025 | 14:00
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بدأت ميزة "أمان العائلة" من مايكروسوفت، التي يستخدمها الآباء والمدارس بشكل أساسي كمجموعة من أدوات الرقابة الأبوية والمرشحات، بحظر متصفح غوغل كروم على نظام ويندوز بشكل عشوائي فى وقت سابق من الشهر الجارى ، وظهرت أولى التقارير في 3 حزيران حيث لاحظ بعض مستخدمي كروم استمرار إغلاق المتصفح ومنع فتحه.
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وأدخلت مايكروسوفت خللًا في ميزة "أمان العائلة" يستهدف متصفح كروم تحديدًا ويمنعه من العمل على نظام ويندوز ، وصرحت إيلين ت، مديرة دعم كروم : "حقق فريقنا في هذه التقارير وحدد سبب هذا السلوك، بالنسبة لبعض المستخدمين، لا يمكن تشغيل كروم عند تفعيل ميزة "أمان العائلة" من مايكروسوفت".
يبدو أن متصفحات أخرى مثل فايرفوكس وأوبرا لم تتأثر، بل وجد بعض المستخدمين أن تغيير اسم كروم دوت إكس  إلى كروم 1 دوت إكس يحل هذه المشكلة، ويمكن للمدارس أو أولياء الأمور الذين فعّلوا ميزة "أمان العائلة" ضمن اشتراك microsoft 365 تعطيل إعداد "تصفية المواقع غير المناسبة" في ميزة "أمان العائلة" لإعادة تشغيل Chrome، ولكن هذا يسمح للأطفال بالوصول إلى أي موقع.
وليس من الواضح، متى ستُصلح مايكروسوفت هذه المشكلة، التي استمرت لأكثر من أسبوعين ، وتواصلنا مع مايكروسوفت للتعليق على هذه المشكلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن حتى وقت النشر، لم تُجب الشركة.
كتب أحد مهندسي كروميوم في موضوع لتتبع الأخطاء بتاريخ 10 حزيران ، لم نتلقَّ أي رد من مايكروسوفت بشأن طرح حلٍّ للمشكلة ، وقد قدّموا إرشاداتٍ للمستخدمين الذين يتواصلون معهم حول كيفية إعادة تشغيل كروم، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيكون له تأثيرٌ كبير.
ولدى مايكروسوفت عادة القيام بأشياء غريبة على نظام ويندوز لإبعاد المستخدمين عن استخدام كروم ، وبينما يُرجّح أن تكون مشكلة "أمان العائلة" هذه خللًا بسيطًا، استخدمت مايكروسوفت رسائل نصية ، وإجابات ذكاء اصطناعي زائفة ، ونوافذ منبثقة شبيهة بالبرامج الضارة ، وحتى استطلاع رأي مُدرج في صفحة تنزيل كروم من جوجل، لمحاولة إقناع المستخدمين بالانتقال إلى متصفح إيدج ، وفي وقت سابق من هذا العام استخدمت مايكروسوفت محرك بحث بينج لخداع المستخدمين وإيهامهم بأنهم يستخدمون غوغل. (اليوم السابع)
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