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تكنولوجيا وعلوم
تحذير مهم من OpenAI: "شات جي بي تي" قد يُستخدم في تصنيع أسلحة بيولوجية
Lebanon 24
24-06-2025
|
03:34
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أطلقت شركة "OpenAI"، المطوّرة لتطبيق "ChatGPT"، تحذيراً من احتمالية استخدام الإصدارات المستقبلية من نموذجها الذكي في تصنيع أسلحة بيولوجية فتاكة.
وأكدت الشركة، في منشور حديث على مدونتها الرسمية، أن التقدّم المتسارع في قدرات
الذكاء الاصطناعي
بمجال علم الأحياء قد يؤدي إلى إنتاج معلومات ضارّة يمكن أن تساعد "جهات ماهرة" في تطوير أسلحة بيولوجية، مضيفةً أن الوصول الفعلي إلى المعامل والمواد الحساسة لا يزال يمثل حاجزاً، لكنه "ليس حاجزاً مطلقاً".
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وشدّدت "OpenAI" على أنها لا تعتبر من المقبول انتظار وقوع كارثة بيولوجية لتقرر متى تُطبق الضوابط الوقائية اللازمة، مشيرةّ إلى أنها تعمل بالفعل مع خبراء في الأمن البيولوجي والإرهاب البيولوجي لضمان سلامة استخدام "شات جي
بي تي
". (امارات 24)
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