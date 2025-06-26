اتهامات لمايكروسوفت بسرقة مئات آلاف الكتب لتغذية نموذج ذكاء اصطناعي

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رُفعت دعوى قضائية ضد من قِبل مجموعة من المؤلفين الذين يزعمون أن الشركة استخدمت كتبهم دون إذن لتدريب نموذج ميجاترون الخاص بها.وزعم كاي ، وجيا تولينتينو، ودانيال أوكرنت، وآخرون، أن مايكروسوفت استخدمت نسخًا رقمية مقرصنة من كتبهم لتعليم الذكاء الاصطناعي الخاص بها الاستجابة للإشارات البشرية.وتُعد دعواهم القضائية، التي رُفعت أمام المحكمة الفيدرالية في ، واحدة من عدة دعاوى قضائية رفيعة المستوى ضد شركات التقنية، بما في ذلك وأنثروبيك وأوبن إيه آي المدعومة من مايكروسوفت، بسبب مزاعم إساءة استخدام موادهم في تدريب الذكاء الاصطناعي. جاءت الشكوى ضد مايكروسوفت بعد يوم من حكم قاضٍ فيدرالي في بأن أنثروبيك استخدمت مواد المؤلفين بشكل عادل بموجب قانون حقوق النشر الأمريكي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكنها قد تظل مسؤولة.وكان هذا أول قرار بشأن قانونية استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.لم يستجب المتحدثون باسم مايكروسوفت فورًا لطلب التعليق على الدعوى ورفض محامي المؤلفين التعليق.كما زعم الكُتّاب في الشكوى أن مايكروسوفت استخدمت مجموعةً تضمّ ما يقارب 200,000 كتابٍ مُقرصن لتدريب ميجاترون، وهي خوارزمية تُقدّم استجاباتٍ نصيةً لمطالبات المستخدم.وجاء في الشكوى أن مايكروسوفت استخدمت مجموعة البيانات المُقرصنة لإنشاء "نموذج حاسوبي لا يعتمد فقط على أعمال آلاف المُبدعين والمؤلفين، بل صُمّم أيضًا لتوليد نطاقٍ واسعٍ من التعبيرات التي تُحاكي قواعدَ اللغة وأسلوبَها وموضوعاتِ الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر التي دُرِّب عليها".وتقول شركات التكنولوجيا إنها تستخدم المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل عادل لإنشاء محتوى جديد وتحويلي، وأن إجبارها على دفع أموال لأصحاب حقوق الطبع والنشر مقابل عملهم قد يعوق صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة. (اليوم السابع)