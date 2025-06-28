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تكنولوجيا وعلوم

آخر الشائعات عن "آيفون 17".. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
28-06-2025 | 23:00
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حمل الإصدار الثاني من نسخة المطورين لنظام "آي أو إس 26" العديد من التحسينات على النظام فضلا عن بعض المزايا التي تشير إلى مواصفات "آيفون 17 آير" (iPhone 17 Air) القادم من "آبل"، ومنها دقة الشاشة بحسب تقرير قدمه موقع "آبل إنسايدر" (Apple insider) المتخصص في أخبار "آبل".
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وبحسب تقرير الموقع، فإن تحليل النسخة الثانية من النظام كشف عن وجود خلفية بدقة جديدة، وهي 2736×1260 بكسل مقارنة مع 2622×1206 بكسل في هاتف "آيفون 16 برو" و2796×1290 بكسل  في "آيفون 16 برو ماكس"، ويشير هذا إلى أن حجم شاشة الهاتف الجديد يختلف عن الهاتفين، وعلى الأقل سيكون في المنتصف بينهم.

ويتسق هذا مع مجموعة من التسريبات المتعلقة بحجم شاشة الهاتف الجديد التي ظهرت في الأسابيع الماضية، إذ أشارت التسريبات إلى أن "آيفون 17 آير" يأتي مع حجم شاشة 6.6 بوصات مقارنة مع 6.9 بوصات في "آيفون 16 برو ماكس" و6.3 بوصات في "آيفون 16 برو".

من جهتها، أشارت "فوربس" في تقرير منفصل إلى عدة شائعات عن تصميم الهواتف الجديدة، إذ أكد التقرير أن "آيفون 17" يأتي بتصميم مختلف ليسع غرفة التبريد البخارية الجديدة التي تنوي "آبل" استخدامها في تبريد الهاتف وتحديدا نسخ "برو" و"برو ماكس" من الهاتف.
 

وأضاف التقرير، أن غرفة التبريد البخارية تتخطى المفهوم المعتاد، إذ تمتد مباشرة إلى الكاميرا الخلفية لتبريدها، وهو عكس المعتاد في استخدام التبريد البخاري، ومن المتوقع الاعتماد على الإطار المعدني للهاتف لتشتيت الحرارة الناتجة عن الهاتف.

ويتوقع التقرير، أن تقدم "آبل" لونين جديدين للهاتف كما جرت العادة، ولكن من الأكيد حاليا أن شاشة الهاتف لن تتغير في تصميمها إذ يظل النتوء موجودا في "آيفون 17". (الجزيرة نت)
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