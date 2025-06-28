29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آخر الشائعات عن "آيفون 17".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حمل الإصدار الثاني من نسخة المطورين لنظام "آي أو إس 26" العديد من التحسينات على النظام فضلا عن بعض المزايا التي تشير إلى مواصفات "آيفون 17 آير" (iPhone 17 Air) القادم من "آبل"، ومنها دقة الشاشة بحسب تقرير قدمه موقع "آبل إنسايدر" (Apple insider) المتخصص في
أخبار
"آبل".
Advertisement
وبحسب تقرير الموقع، فإن تحليل النسخة الثانية من النظام كشف عن وجود خلفية بدقة جديدة، وهي 2736×1260 بكسل مقارنة مع 2622×1206 بكسل في هاتف "آيفون 16 برو" و2796×1290 بكسل في "آيفون 16
برو ماكس
"، ويشير هذا إلى أن حجم شاشة الهاتف الجديد يختلف عن الهاتفين، وعلى الأقل سيكون في المنتصف بينهم.
ويتسق هذا مع مجموعة من التسريبات المتعلقة بحجم شاشة الهاتف الجديد التي ظهرت في الأسابيع الماضية، إذ أشارت التسريبات إلى أن "آيفون 17 آير" يأتي مع حجم شاشة 6.6 بوصات مقارنة مع 6.9 بوصات في "آيفون 16 برو
ماكس
" و6.3 بوصات في "آيفون 16 برو".
من جهتها، أشارت "فوربس" في تقرير منفصل إلى عدة شائعات عن تصميم الهواتف الجديدة، إذ أكد التقرير أن "آيفون 17" يأتي بتصميم مختلف ليسع غرفة التبريد البخارية الجديدة التي تنوي "آبل" استخدامها في تبريد الهاتف وتحديدا نسخ "برو" و"برو ماكس" من الهاتف.
وأضاف التقرير، أن غرفة التبريد البخارية تتخطى المفهوم المعتاد، إذ تمتد مباشرة إلى الكاميرا الخلفية لتبريدها، وهو عكس المعتاد في استخدام التبريد
البخاري
، ومن المتوقع الاعتماد على الإطار المعدني للهاتف لتشتيت الحرارة الناتجة عن الهاتف.
ويتوقع التقرير، أن تقدم "آبل" لونين جديدين للهاتف كما جرت العادة، ولكن من الأكيد حاليا أن شاشة الهاتف لن تتغير في تصميمها إذ يظل النتوء موجودا في "آيفون 17".
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
آيفون 17 قادم فى أيلول بتحديثات كبيرة للشاشة
Lebanon 24
آيفون 17 قادم فى أيلول بتحديثات كبيرة للشاشة
29/06/2025 10:18:38
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
Lebanon 24
في سلسلة آيفون 17.. "أبل" تُضحي بالأداء لأجل البطارية
29/06/2025 10:18:38
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟
29/06/2025 10:18:38
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
Lebanon 24
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
29/06/2025 10:18:38
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
جديد التقنية.. تطبيق لإنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
جديد التقنية.. تطبيق لإنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي!
02:00 | 2025-06-29
29/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من "غوغل".. ميزة تهمكم مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي"!
Lebanon 24
من "غوغل".. ميزة تهمكم مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي"!
16:00 | 2025-06-28
28/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "شاومي".. سماعة بتصميم مميز وهذه مواصفاتها!
Lebanon 24
جديد "شاومي".. سماعة بتصميم مميز وهذه مواصفاتها!
16:00 | 2025-06-28
28/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دون إنفاق المال.. خطوات بسيطة لتسريع أداء الأجهزة التقنية
Lebanon 24
دون إنفاق المال.. خطوات بسيطة لتسريع أداء الأجهزة التقنية
10:30 | 2025-06-28
28/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
Lebanon 24
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
08:43 | 2025-06-28
28/06/2025 08:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
Lebanon 24
بعد غياب واستقراره في كندا... فنان لبنانيّ قدير في بيروت لأوّل مرّة منذ سنوات طويلة
05:34 | 2025-06-28
28/06/2025 05:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
Lebanon 24
أنباء عن ارتباط فنان شهير بابنة زميل له واستعدادهما للزواج قريباً! (صورة)
04:11 | 2025-06-28
28/06/2025 04:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-06-29
جديد التقنية.. تطبيق لإنشاء الصوت بالذكاء الاصطناعي!
16:00 | 2025-06-28
من "غوغل".. ميزة تهمكم مدعومة بـ"الذكاء الاصطناعي"!
16:00 | 2025-06-28
جديد "شاومي".. سماعة بتصميم مميز وهذه مواصفاتها!
10:30 | 2025-06-28
دون إنفاق المال.. خطوات بسيطة لتسريع أداء الأجهزة التقنية
08:43 | 2025-06-28
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة من "واتساب"
06:57 | 2025-06-28
بمواصفات منافسة.. Xiaomi تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
29/06/2025 10:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24