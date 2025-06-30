4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26

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يجلب تحديث iPadOS 26 القادم في هذا الخريف إلى أجهزة آيباد اللوحية المتوافقة أربعة تطبيقات جديدة تظهر مباشرة في الجهاز اللوحي بعد تثبيت التحديث الجديد، وهي: الهاتف (Phone)، والمعاينة (Preview)، واليوميات (Journal)، والألعاب (Games). وتهدف آبل من خلال إضافة هذه التطبيقات إلى تحسين تجربة استخدام أجهزة آيباد وجعلها أشبه بتجربة استخدام حواسيب ماك.وفيما يلي، سنذكر أهم مزايا التطبيقات الجديدة إلى أجهزة آيباد اللوحية هذا الخريف:- تطبيق الهاتف (Phone): ستضيف آبل إلى أجهزة آيباد اللوحية إصدارًا خاصًا من تطبيق الهاتف يدعم جميع المزايا الجديدة القادمة إلى الإصدار الخاص بهواتف آيفون في نظام iOS 26، مثل: مزية (Hold Assist)، و (Call Screening)، والترجمة الفورية للمكالمات (Live Translation).يعمل التطبيق بالتزامن مع الإصدار الخاص بهاتف آيفون؛ مما يتيح لك إجراء المكالمات واستقبالها عبر شبكة الواي فاي، والاطلاع على سجل المكالمات، والاستماع إلى الرسائل الصوتية مباشرة من جهاز آيباد.- تطبيق المعاينة (Preview) : تطبيق المعاينة (Preview)، هو تطبيق متوفر في حواسيب ماك، وفي هذا العام قررت آبل إضافته إلى أجهزة آيباد في نظام iPadOS 26. ويُستخدم هذا التطبيق لتحرير ملفات PDF والصور وإضافة التعليقات إليها. ويمكنك من خلاله أيضًا إنشاء صفحة فارغة واستخدام قلم Apple Pencil الذكي للرسم أو الكتابة عليها يدويًا.- تطبيق اليوميات (Journal): أطلقت آبل تطبيق اليوميات أول مرة لهواتف آيفون ضمن نظام iOS 17. وفي هذا الخريف، سيصبح متوفرًا على أجهزة آيباد عبر نظام iPadOS 26.يمكنك استخدام التطبيق لتدوين أفكارك اليومية، مع إمكانية إدراج رسومات، والكتابة بخط اليد، وإضافة صور، أو مقاطع فيديو، أو تسجيلات صوتية، وغيرها من العناصر.- تطبيق الألعاب (Games): هو تطبيق جديد كليًا من آبل، وسيكون متاحًا في أجهزة آيباد اللوحية، وهواتف آيفون وحواسيب ماك في هذا الخريف ضمن التحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل هذه الأجهزة.يُعدّ هذا التطبيق بمنزلة مركز شامل للألعاب، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبة الألعاب التي حملوها من متجر آب ستور، بالإضافة إلى إمكانية عرض محتوى خدمة Apple Arcade. كما يحتوي التطبيق على تبويب يُسمى (اللعب معًا) Play Together، يتيح متابعة ما يلعبه الأصدقاء، وإجراء تحديات جماعية.