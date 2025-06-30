هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب

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تمتلك 14 Pro ويعاني من ضعف البطارية لكن الهاتف لا يزال يعمل بكفاءة فالإجابة الأمثل هي: انتظر iPhone 17.الفرق بين iPhone 14 Pro و16 Pro كبير بالفعل، لكن الفرق بين وiPhone 17 سيكون أكبر وأذكى، لا سيما مع الشائعات عن:- تصميم أنحف (iPhone 17 Air)- شاشة أكبر ومعدل تحديث 120Hz لطرازات عادية- تحسينات كبيرة والأداء (عدسة 48 ميغابيكسل مقربة، شريحة A19 Pro)نحن على بُعد أقل من 3 أشهر من إطلاق سلسلة iPhone 17 (المتوقع في أيلول). شراء iPhone 16 الآن قد يعرّضك لندم فوري أو خسارة مالية عندما يتم تخفيض سعره بعد الإطلاق.فإما ستحصل على iPhone 17 بتكنولوجيا متقدمة. أو ستحصل على iPhone 16 بسعر أقل بعد إطلاق الجيل الجديد.قيمة استبدال iPhone 14 Pro جيدة الآن، لكنها لن تختلف كثيرًا في 3 أشهر.وإذا فاتك عرض خاص، لا تقلق، فالقيمة القوية في القرار الصحيح تفوق 20 أو 30 دولارًا إضافيًا.- إذا كنت تستخدم iPhone 12 أو أقدم.إذا كانت بطاريتك لا تصمد ليوم عمل كامل ولا تستطيع الانتظار فعلاً.- إذا كنت تجد عرض مقايضة مغريًا بشكل استثنائي وتثق أنك لا تهتم بتقنيات .خلاصة القرار، انتظر iPhone 17 إذا كنت على iPhone 14 Pro، ولا تجعل "الإزعاج المؤقت" يغريك بالتسرّع في قرار سيدوم سنوات، و تذكّر: كل ما تحتاجه هو القليل من الصبر... ووصلة شحن متنقلة مؤقتًا. (toms guide)