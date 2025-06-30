نيازك غامضة قد تكون أول عينات من كوكب عطارد تصل إلى الأرض

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كشف علماء الجيولوجيا أن نيزكين وُجدا على الأرض قد يكونان شظايا من كوكب عطارد، وهو الكوكب الأقرب إلى الشمس والأقل دراسة في المجموعة الشمسية.الدراسة أظهرت أن تركيبة النيزكين تتطابق مع المميزة لعطارد، مثل الزبرجد الزيتوني والبيروكسين، إضافة إلى تركيب نظائري للأكسجين يدعم هذه الفرضية.رغم وجود بعض التناقضات المتعلقة بعمر العينات ونسبة بعض المعادن، يأمل العلماء أن تؤكد بيانات مسبار " "، المتوقع أن يبدأ مهمته حول عطارد عام 2026، صحة هذه الفرضية، ما قد يفتح فصلًا جديدًا في دراسة الكوكب الغامض. (روسيا اليوم)