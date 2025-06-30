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تكنولوجيا وعلوم

مزايا ذكاء اصطناعي على يوتيوب… متاحة الآن لكل المستخدمين

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:00
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تُعزز غوغل، على غرار ميتا ومايكروسوفت، تطبيقاتها وخدماتها بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويوتيوب إحدى هذه الخدمات التي أصدرت تحديثات تُركز على الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدم تحديث هذا الأسبوع ميزتين جديدتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في الولايات المتحدة، إحداهما مخصصة لمستخدمي Premium، بينما ستكون الأخرى متاحة للجميع بغض النظر عن حالة عضويتهم.
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ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، إذا كنت من مستخدمي Premium، يمكنك الآن تجربة دائرة نتائج البحث الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُوصي بمقاطع فيديو ووصف مواضيع من مُنشئي المحتوى على يوتيوب، وفي الوقت الحالي، لا تظهر الدائرة الجديدة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُبرز مقاطع من مقاطع الفيديو، إلا في عمليات البحث المتعلقة بالتسوق أو السفر أو الأنشطة في مكان مُحدد، وهذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي Premium في الولايات المتحدة.

إلى جانب دائرة نتائج البحث الجديدة المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، يُطلق يوتيوب أيضًا أداة المحادثة الخاصة به لبعض المستخدمين غير المُشتركين في الخدمة المدفوعة في الولايات المتحدة، وأُتيحت ميزة الذكاء الاصطناعي من يوتيوب لمستخدمي الخدمة المدفوعة قبل عامين تقريبًا، لذا يبدو أن هذه خطوة كبيرة نحو توسيع نطاق ميزات الذكاء الاصطناعي المُدعمة للمستخدمين غير المُشتركين في الخدمة المدفوعة.

كما يوحي الاسم، صُممت هذه الميزة للإجابة على الأسئلة واقتراح محتوى مُرتبط بشكل فوري دون مُقاطعة تجربة التشغيل، ونظرًا لإصدارها في الولايات المتحدة فقط، فهي مُتاحة باللغة الإنجليزية فقط، وأُطلقت أداة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي يوتيوب على نظام أندرويد فقط، وهو ما كان يُمثل قيدًا كبيرًا آخر وقت إصدارها.

كشفت يوتيوب أن إطلاق أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية سيُطلق على دفعات خلال الأيام المقبلة، كجزء من اختبار، وهذا يعني أن الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستبقى في مرحلة تجريبية، وسيظل الوصول إليها مقتصرًا على عدد محدود من المستخدمين. (اليوم السابع)
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