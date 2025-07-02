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تكنولوجيا وعلوم
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
02-07-2025
|
00:31
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أعلنت Xiaomi عن حاسب لوحي جديد ينافس بتقنياته وكاميراته أفضل حواسب أندرويد المطروحة حاليا.
وحصل حاسب Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (279.1/192/5.8) ملم، وزنه 579غ، وجهز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
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أتت شاشاته IPS LCD بمقاس 12.5 بوصة، دقة عرضها (3200/2136) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 1000 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X شديد المتانة.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Xring O1 المطور بتقنية 3 نامومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MP16، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.
ويتميز الحاسب بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
زود الجهاز أيضا بـ 6 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وتقنيات
bluetooth
5.4، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10610 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
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