ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد

أعلنت Xiaomi عن حاسب لوحي جديد ينافس بتقنياته وكاميراته أفضل حواسب أندرويد المطروحة حاليا.



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أتت شاشاته IPS LCD بمقاس 12.5 بوصة، دقة عرضها (3200/2136) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 1000 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X شديد المتانة. وحصل حاسب Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (279.1/192/5.8) ملم، وزنه 579غ، وجهز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.أتت شاشاته IPS LCD بمقاس 12.5 بوصة، دقة عرضها (3200/2136) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها 1000 شمعة/م تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR Vivid و Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 or Panda-X شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Xring O1 المطور بتقنية 3 نامومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MP16، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويتميز الحاسب بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 ، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.



زود الجهاز أيضا بـ 6 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وتقنيات 5.4، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10610 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)