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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق شهير من غوغل لم يعد متاحًا على ساعة آبل

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:00
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شهدت مجموعة تطبيقات ساعة آبل من غوغل إعادة تنظيم، فبينما أطلقت الشركة بهدوء تطبيق تقويم جوجل البسيط لنظام watchOS في وقت سابق من هذا الأسبوع، يبدو أنها أوقفت دعم تطبيق آخر وهو Google Keep.
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وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ألغى الإصدار 2.2025.26200 دعمه لساعة آبل فيما يخص تطبيق Google Keep، مُنهيًا بذلك وجودًا يعود تاريخه إلى عام 2019.

ورغم أن التطبيق لم يشهد أي تحديثات مهمة منذ سنوات، حتى أنه لم يحصل على أيقونة تطبيق مُحدثة أو دعم لميزات watchOS الحديثة، إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يعتمدون عليه للوصول السريع إلى قوائم التسوق والملاحظات أثناء التنقل.

قد يُسبب إيقافه إزعاجًا للبعض، خاصةً وأن watchOS 26 يُجهز الآن لإضافة تطبيق ملاحظات أصلي.

ولا يزال تطبيق Keep متاحًا لمستخدمي Wear OS، مما يؤكد التزام جوجل المستمر بمنصتها الخاصة للأجهزة القابلة للارتداء.

بينما مثّل الإطلاق المفاجئ أمس لتطبيق تقويم جوجل الجديد على watchOS علامة نادرة على تفاعل فريق Google Workspace مع منصة Apple للساعات الذكية.

ومع اختفاء Keep، عادت مجموعة تطبيقات جوجل النشطة على watchOS إلى ثلاثة تطبيقات فقط: الخرائط، ويوتيوب ميوزيك، والتقويم، ولكن حتى هذه التطبيقات لا يتم الاهتمام بها، فلا يزال يوتيوب ميوزيك يفتقر إلى التنزيلات دون اتصال بالإنترنت، ولم يشهد تطبيق الخرائط تحديثًا رئيسيًا منذ عام 2020. (اليوم السابع)
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