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تكنولوجيا وعلوم

جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:00
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أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل المواصفات، وصمم ليعمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G.
 
وحصل  Redmi K80 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.177.98.2) ملم، وزنه 219 غ..
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شاشاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1800 شمعة/م، وتدعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 9400+، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8k، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7410 تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم) 
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