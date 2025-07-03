بالأرقام... آيفون يحقق نموًا في مبيعاته بالصين لأول مرة منذ عامين

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قفزت مبيعات هواتف آيفون في الصين بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وفقًا لشركة كاونتربوينت.وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها "أبل" نموًا في الصين منذ الربع الثاني من عام 2023، بحسب تقرير نشرته شبكة " بي سي".وأضافت "كاونتربوينت" أن أداء "أبل" قد تعزز بفضل العروض الترويجية في ، حيث قامت شركات التجارة الإلكترونية بتخفيض أسعار هواتف آيفون 16، أحدث أجهزتها.كما رفعت العملاقة أسعار استبدال بعض هواتف آيفون.وقال إيثان تشي، المدير المساعد في "كاونتربوينت"، في بيان صحفي: "كان تعديل أبل لأسعار هواتف آيفون في مايو في توقيت مناسب ولاقى استحسانًا كبيرًا، حيث جاء قبل أسبوع من مهرجان التسوق 618".يُقام مهرجان التسوق 618 في الصين كل شهر حزيران، وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية خصومات كبيرة.سيرحب المستثمرون بعودة إلى النمو في الصين، بعد أن شهدوا انخفاضًا في أسهم الشركة بنحو 15% هذا العام، في ظل مواجهتها عددًا من التحديات.هدد الرئيس الأميركي شركة أبل بفرض رسوم جمركية، وحثّ الرئيس التنفيذي تيم كوك على تصنيع في أميركا، وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها شبه مستحيلة.كما شكلت الصين مصدر قلق لشركة أبل منذ عودة " "، التي تضررت أعمالها في مجال الهواتف الذكية بسبب الأميركية، في أواخر عام 2023 بإصدار هاتف جديد يحتوي على شريحة أكثر تطورًا، والتي كان الكثيرون يعتقدون أنه من الصعب على الصين إنتاجها.ومنذ ذلك الحين، أطلقت "هواوي" أجهزةً بقوة في الصين، بل وبدأت في العودة إلى .وقد حققت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة نجاحًا في تقليص حصة "أبل" في السوق الصينية.ارتفعت مبيعات "هواوي" بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقًا لشركة كاونتربوينت.وكانت الشركة أكبر شركة في الصين من حيث حصة السوق في الربع الثاني، تلتها "فيفو"، ثم "أبل" في المركز الثالث.وقال لام، كبير المحللين في "كاونتربوينت": "لا تزال هواوي تتمتع بقاعدة عملاء قوية، حيث يستبدلون هواتفهم القديمة بإصدارات هواوي الجديدة".