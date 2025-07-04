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تكنولوجيا وعلوم

بسعر منافس.. Infinix تطلق هاتفها الأحدث

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:25
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أعلنت Infinix عن هاتف أندرويد جهّزته بمواصفات وكاميرات جيّدة وستطرحه بسعر منافس.
 
وحصل هاتف Infinix Hot 60i على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وأبعاده (166/76.6/7.7) ملم، وزنه 188 غ.
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شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 700 شمعة/م تقريبا.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات XOS 15.1، ومعالج Mediatek Helio G81 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وستطرحه Infinix بأسعار منافسة تبدأ من 100 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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