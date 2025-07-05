30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
رصد جسم غامض جديد يخترق النظام الشمسي.. وهذا ما رجحه العلماء
Lebanon 24
05-07-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وكالة الفضاء
الأوروبية (ESA) ووكالة
ناسا
عن رصد جسم غامض جديد يمر عبر النظام الشمسي، قادما من نجم بعيد.
Advertisement
وأُطلق عليه الاسم الرسمي 3I/ATLAS، ليكون ثالث جسم (بين نجمي) يُكتشف حتى الآن، بعد "أومواموا" عام 2017 و"بوريسوف" في 2019.
والجسم، الذي يبلغ طوله نحو 20 كيلومترا، يتحرك بسرعة هائلة تصل إلى 135 ألف ميل في الساعة، وتم تصويره لأول مرة باستخدام تلسكوب قوي في هاواي.
ويبدو لامعاً بشكل غير معتاد، مما أثار اهتمام العلماء حول مصدر سطوعه الشديد.
"مركبة فضائية"
فيما أظهرت البيانات الأولية أنه مذنب نشط، يطلق غازات وغبارا مشكّلاً هالة تُعرف بـ"كوما" حوله، وهي سمة مميزة للمذنبات التي تقترب من الشمس، حيث تؤدي الحرارة إلى تبخر الجليد وانبعاث المواد، وفقا لموقع "
ديلي
ميل"
البريطانية
.
لكن هذا التفسير لم يمنع بعض العلماء من طرح فرضيات أخرى.
فقد أشار
البروفيسور
آفي لوب من
جامعة هارفارد
، المعروف بآرائه الجريئة حول الأجسام الفضائية، إلى أنه إذا لم يكن مذنبا، فإن سطوعه الشديد قد يشير إلى أصل غير طبيعي، وربما ناتج عن مصدر ضوء صناعي، أي احتمال أن يكون الجسم ذا أصل ذكي أو صناعي.
وأضاف: "الجسم أظهر تسارعاً غير ناتج عن الجاذبية، وهو أمر غير معتاد نظراً لعدم وجود تبخر لديه".
وبالمثل، اقترح البروفيسور لوب الآن أن الجسم 3I/ATLAS قد يكون من نفس النوع، وربما مركبة فضائية غريبة مماثلة.
ورغم أن غالبية العلماء لا تؤيد هذا الاحتمال، فإنهم يقرّون بأهمية إجراء المزيد من الأبحاث.
يبعد 670 مليون كيلومتر من الأرض
ويقع الجسم حاليا على بعد 670 مليون كيلومتر من الأرض، ويتوقع أن يصل إلى أقرب نقطة له من الشمس في 30 أكتوبر، عند مسافة 210 ملايين كيلومتر، داخل مدار كوكب
المريخ
، دون أن يشكل تهديدا للأرض.
وبسبب موقعه القريب من الشمس في تلك الفترة، لن يكون من الممكن مراقبته بوضوح، لكن يُتوقع أن يعود للظهور في ديسمبر، ما يتيح للعلماء فرصة مثالية لرصد تفاصيل أوضح وتحليل تركيبه ومصدره.(العربية)
مواضيع ذات صلة
جسم جليدي غامض على أطراف النظام الشمسي يربك العلماء
Lebanon 24
جسم جليدي غامض على أطراف النظام الشمسي يربك العلماء
05/07/2025 12:52:57
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض في مجرتنا يربك العلماء.. يرسل ومضات راديوية وأشعة سينية كل 44 دقيقة
Lebanon 24
جسم غامض في مجرتنا يربك العلماء.. يرسل ومضات راديوية وأشعة سينية كل 44 دقيقة
05/07/2025 12:52:57
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم فضائي غامض يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة كبيرة!
Lebanon 24
جسم فضائي غامض يتجه نحو كوكب الأرض بسرعة كبيرة!
05/07/2025 12:52:57
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خارج النظام الشمسي.. اكتشاف كوكب عملاق صالح للحياة!
Lebanon 24
خارج النظام الشمسي.. اكتشاف كوكب عملاق صالح للحياة!
05/07/2025 12:52:57
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون
Lebanon 24
لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون
04:00 | 2025-07-05
05/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بروموفيكس ممثل رسمي لإعلانات Google في خمس دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Lebanon 24
بروموفيكس ممثل رسمي لإعلانات Google في خمس دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
03:39 | 2025-07-05
05/07/2025 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
Lebanon 24
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
03:00 | 2025-07-05
05/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة قادمة فى ساعة Apple Watch قريبًا تخبرك قبل نفاذ بطاريتك
Lebanon 24
ميزة قادمة فى ساعة Apple Watch قريبًا تخبرك قبل نفاذ بطاريتك
23:00 | 2025-07-04
04/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الصيني يُقلص من حصة الهواتف المحمولة الأجنبية
Lebanon 24
السوق الصيني يُقلص من حصة الهواتف المحمولة الأجنبية
15:30 | 2025-07-04
04/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2025-07-05
لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون
03:39 | 2025-07-05
بروموفيكس ممثل رسمي لإعلانات Google في خمس دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
03:00 | 2025-07-05
واتسآب تطرح ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها
23:00 | 2025-07-04
ميزة قادمة فى ساعة Apple Watch قريبًا تخبرك قبل نفاذ بطاريتك
15:30 | 2025-07-04
السوق الصيني يُقلص من حصة الهواتف المحمولة الأجنبية
13:01 | 2025-07-04
آبل تكشف عن أقوى بطارية في تاريخ آيفون مع إصدار 17 برو ماكس
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24