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تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب يعلن عن تحديثات جديدة كشرط لتحقيق الدخل

Lebanon 24
05-07-2025 | 07:47
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حدِّث يوتيوب قواعد تحقيق الدخل لديه لزيادة تدقيقه في المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة، ولطالما شجَّعَ برنامج شركاء يوتيوب (YPP)، الذي يُنظِّم سياسة تحقيق الدخل الخاصة بالمنصة، مُنشئي المحتوى على نشر محتوى أصلي وأصيل، والآن، مع هذا التحديث، يُحسِّن عملاق بث الفيديو آلية تحديده للفيديوهات المُنتَجة بكميات كبيرة والمُكرَّرة لتقييمها، ومن المُرجَّح أن يُخفِّض التعويضات المالية، ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 تموز، لم يُحدِّد يوتيوب العقوبات، إن وُجدت، التي سيتلقاها المُخالفون.
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أعلنت منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، عبر صفحة الدعم، عن قرارها بمراجعة سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها لتحديد وتقييم "المحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرَّر"، وأكدت الشركة أنها "لطالما اشترطت على مُنشئي المحتوى تحميل محتوى "أصلي" و"أصيل".
إن اشتراط يوتيوب نشر محتوى أصلي ليس مطلبًا جديدًا، في الواقع، لطالما أدرجت الشركة هذا الشرط في أعلى سياسة تحقيق الدخل الخاصة بها، والتي تنص على: "إذا كنت تربح المال على يوتيوب، فيجب أن يكون محتواك أصليًا وحقيقيًا".
وهناك قاعدتان لهذا الشرط، تُحددان أيضًا ما تعنيه الشركة بالمحتوى المُنتَج بكميات كبيرة والمُكرر، تنص القاعدة الأولى على أنه لا ينبغي للمبدعين استعارة محتوى من شخص آخر، وفي حال فعلوا ذلك، فعليهم تعديله بشكل كبير لإثبات ملكيتهم له.
وتركز القاعدة الثانية على المحتوى المُكرر، وتنص على أن المحتوى يجب أن يكون لأغراض الترفيه أو لتثقيف المشاهدين، وليس فقط لجذب المشاهدات، ويشمل ذلك أيضًا جميع مقاطع الفيديو التي تُثير فضول المشاهدين، والمحتوى البسيط، ومقاطع الفيديو المُصممة وفقًا للقوالب.
وأكدت يوتيوب أن السياسة المُحدثة ستعكس بشكل أفضل شكل المحتوى الزائف اليوم، وقد يشمل ذلك الاتجاهات والحيل الجديدة التي يستخدمها المبدعون لجذب المشاهدات، رغم أن المنشور لم يذكر ذلك، إلا أن الإرشادات المُعدّلة قد تشمل أيضًا مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم منشئو المحتوى أصواتًا مُولّدة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع مقاطع فيديو الآخرين.
ووفقًا للشركة، يجب على منشئي المحتوى استيفاء الحد الأدنى من معايير الأهلية قبل أن يتمكنوا من كسب المال من مقاطع الفيديو المنشورة، ويشمل ذلك 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة عامة صالحة خلال آخر 12 شهرًا، أو 10 ملايين مشاهدة عامة صالحة لمقاطع Shorts خلال آخر 90 يومًا. (اليوم السابع)
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