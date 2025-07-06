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تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:17
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تستعد motorola لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
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حصل هاتف Motorola G96 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزوّد بشاشة P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1600 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، و1واكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الامامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

زوذد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط. (روسيا اليوم) 
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