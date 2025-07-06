قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس

تستعد لإطلاق هاتفها الجديد الذي جهّزته بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

Advertisement

حصل هاتف Motorola G96 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزوّد بشاشة P-OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 1600 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، و1واكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الامامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 .



زوذد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط. (روسيا اليوم)