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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:02
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تقترب أزمة حظر تيك توك في الولايات المتحدة من نهايتها، إذ كشفت صحيفة The Information أن اتفاقية بيع جديدة باتت وشيكة، تتضمن إصدار نسخة منفصلة من التطبيق، تستوفي متطلبات "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب".
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وتشير المعلومات إلى أن شركة أوراكل ستقود مجموعة من المستثمرين "غير الصينيين" للاستحواذ على غالبية الحصص، مع احتفاظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية. ومع أن هذا الاتفاق قد يُرضي واشنطن، إلا أنه يبقى بحاجة لموافقة من الحكومة الصينية، وسط استمرار التوترات التجارية بين بكين وإدارة ترامب.

وفي موازاة ذلك، أبرمت أوراكل اتفاقًا جديدًا مع الحكومة الفيدرالية، يمنح الأخيرة خصومات كبيرة تصل إلى 75% على البنية التحتية السحابية، ما قد يُسهّل تمرير الصفقة سياسيًا.

يعمل فريق تيك توك حاليًا على إطلاق تطبيق بديل يُعرف داخليًا باسم M2، من المقرر أن يُطرح في متاجر التطبيقات في 5 أيلول، ليحلّ تدريجيًا محل التطبيق الأصلي الذي سيُسحب من المتاجر بحلول ذلك التاريخ، ويتوقف نهائيًا عن العمل في آذار 2026، وفقًا للتسريبات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر تمديدًا ثالثًا لمهلة الحظر، يُنتظر أن تنتهي منتصف أيلول، ما يضع التطبيق أمام نقطة تحوّل حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.  (the verge)
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