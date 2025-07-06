"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل

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وتشير المعلومات إلى أن شركة ستقود مجموعة من المستثمرين "غير الصينيين" للاستحواذ على غالبية الحصص، مع احتفاظ شركة بايت دانس بحصة أقلية. ومع أن هذا الاتفاق قد يُرضي ، إلا أنه يبقى بحاجة لموافقة من الحكومة الصينية، وسط استمرار التوترات التجارية بين وإدارة .وفي موازاة ذلك، أبرمت أوراكل اتفاقًا جديدًا مع الحكومة الفيدرالية، يمنح الأخيرة خصومات كبيرة تصل إلى 75% على البنية التحتية السحابية، ما قد يُسهّل تمرير الصفقة سياسيًا.يعمل فريق تيك توك حاليًا على إطلاق تطبيق بديل يُعرف داخليًا باسم M2، من المقرر أن يُطرح في متاجر التطبيقات في 5 أيلول، ليحلّ تدريجيًا محل التطبيق الأصلي الذي سيُسحب من المتاجر بحلول ذلك التاريخ، ويتوقف نهائيًا عن العمل في آذار 2026، وفقًا للتسريبات.وكان الرئيس الأميركي قد أصدر تمديدًا ثالثًا لمهلة الحظر، يُنتظر أن تنتهي منتصف أيلول، ما يضع التطبيق أمام نقطة تحوّل حاسمة خلال الأسابيع المقبلة. (the verge)