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تكنولوجيا وعلوم

منفذ USB في تلفازك الذكي... كنز مخفي بخمس استخدامات ذكية

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:00
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في عالم تغزوه الأجهزة الذكية، قلما يلتفت الناس إلى أحد أكثر المنافذ فاعلية في أجهزة التلفاز الحديثة: منفذ USB. ورغم أنه غالبًا ما يكون مخفيًا على الجانب أو في الجهة الخلفية، إلا أن هذا المنفذ الصغير يفتح الباب أمام وظائف متعددة لا تخطر ببال الكثيرين. إليك خمس استخدامات ذكية وعملية له:
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1. مشغّل وسائط وعروض شرائح
تحوّل شاشة التلفاز الكبيرة إلى ألبوم صور رقمي أو مشغّل فيديوهات عائلي، ببساطة من خلال توصيل فلاشة USB أو قرص خارجي. يعرض التلفاز الوسائط مباشرة دون الحاجة لنسخها، مما يحسّن الأداء ويقلل استهلاك الذاكرة الداخلية.

2. محطة عمل موسعة
لماذا تكتفي بشاشة صغيرة بينما يمكنك استخدام تلفازك كشاشة عريضة لعرض الجداول، التصميمات، أو حتى اجتماعات الفيديو؟ عبر منفذ USB، يمكن توصيل لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين، وتحويل التلفاز إلى مكتب منزلي متكامل.

3. تشغيل أجهزة البث القديمة
بعض أجهزة البث مثل Google Chromecast أو Amazon Fire Stick يمكنها الحصول على الطاقة مباشرة من منفذ USB في التلفاز، ما يغنيك عن توصيلها بالكهرباء. صحيح أن الأداء قد لا يكون مثاليًا دائمًا، لكنه حل عملي وفعّال.

4. شحن الأجهزة عند الحاجة
قد لا يكون الأسرع، لكن منفذ USB في التلفاز يمكنه إنقاذك في لحظة، عبر شحن هاتفك، سماعتك، أو أي جهاز يعمل بالطاقة المنخفضة.

5. تحديث البرمجيات
في حال لم يكن تلفازك متصلًا بالإنترنت، فإن منفذ USB يُعد وسيلتك المثلى لتحميل وتثبيت آخر التحديثات البرمجية، مما يضمن لك أداءً محسّنًا وتجربة أكثر أمانًا. (zd net)
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