منفذ USB في تلفازك الذكي... كنز مخفي بخمس استخدامات ذكية

Advertisement

تحوّل شاشة التلفاز الكبيرة إلى ألبوم صور رقمي أو مشغّل فيديوهات عائلي، ببساطة من خلال توصيل فلاشة USB أو قرص خارجي. يعرض التلفاز الوسائط مباشرة دون الحاجة لنسخها، مما يحسّن الأداء ويقلل استهلاك الذاكرة الداخلية.لماذا تكتفي بشاشة صغيرة بينما يمكنك استخدام تلفازك كشاشة عريضة لعرض الجداول، التصميمات، أو حتى اجتماعات الفيديو؟ عبر منفذ USB، يمكن توصيل لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين، وتحويل التلفاز إلى مكتب منزلي متكامل.بعض أجهزة البث مثل Google Chromecast أو Amazon Fire Stick يمكنها الحصول على الطاقة مباشرة من منفذ USB في التلفاز، ما يغنيك عن توصيلها بالكهرباء. صحيح أن الأداء قد لا يكون مثاليًا دائمًا، لكنه حل عملي وفعّال.قد لا يكون الأسرع، لكن منفذ USB في التلفاز يمكنه إنقاذك في لحظة، عبر شحن هاتفك، سماعتك، أو أي جهاز يعمل بالطاقة المنخفضة.في حال لم يكن تلفازك متصلًا بالإنترنت، فإن منفذ USB يُعد وسيلتك المثلى لتحميل وتثبيت آخر التحديثات البرمجية، مما يضمن لك أداءً محسّنًا وتجربة أكثر أمانًا. (zd net)