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تكنولوجيا وعلوم
9 تموز... ما الذي ستشهده الكرة الارضية اليوم؟
Lebanon 24
09-07-2025
|
04:08
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حذر العلماء من أن اليوم الأربعاء، 9
تموز
، قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية، حيث من المتوقع أن يزداد تسارع
دوران
الأرض بشكل لم تشهده من قبل.
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ووفقا للدراسات الحديثة، ستشهد 3 أيام هذا الصيف، وهي 9 تموز و22 تموز و5 آب، تقليصا في مدة اليوم بنحو 1.3 إلى 1.51 ميلي ثانية عن اليوم القياسي.
ويعود هذا التسارع إلى تغييرات في دوران الأرض التي بدأت تُلاحظ منذ عام 2020. فقد استخدم العلماء الساعات الذرية، وهي آلات متخصصة تقيس الوقت بدقة عالية من خلال رصد اهتزازات الذرات، لرصد هذه الظاهرة. ورغم أن السبب الدقيق لا يزال غير واضح، إلا أن الخبراء يعتقدون أن عدة عوامل تساهم في تسريع دوران الأرض، مثل التغيرات في الغلاف الجوي وذوبان الأنهار الجليدية وحركة نواة الأرض وضعف المجال المغناطيسي.
وتستغرق الأرض عادة 24 ساعة لإتمام دورة كاملة حول نفسها، أي 86400 ثانية. ورغم أن التغيير بمقدار ميلي ثانية قد يبدو طفيفا، إلا أنه قد يؤثر على العديد من الأنظمة التقنية الدقيقة، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الأقمار الصناعية، وقد يؤدي إلى تعطيل بعض الأنظمة التي تعتمد على قياس الوقت بدقة عالية.
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