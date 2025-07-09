"أمازون" تُطلق تحذيراً عاجلاً لجميع عملائها

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أعلنت أمازون تحذيراً رسمياً لجميع عملائها حول العالم، وذلك مع انطلاق موسم "Prime Day" الذي يشهد تخفيضات كبيرة تشمل منتجات متنوعة من الأجهزة الإلكترونية وحتى مستلزمات التجميل والمواد الغذائية.وجاء التحذير بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في محاولات احتيالية تعتمد على رسائل بريدية مزيفة، وبحسب توضيح الشركة، تنتشر في هذه الفترة رسائل تنتحل اسم أمازون وتدعو المشتركين لتجديد اشتراك "Prime" أو دفع رسوم إضافية من خلال روابط موجهة إلى مواقع وهمية.والهدف الأساسي من هذه الرسائل هو سرقة بيانات تسجيل الدخول والمعلومات البنكية للمستخدمين.وشددت أمازون على ضرورة تجاهل أي رسالة تطلب بيانات الدفع أو تحديث الاشتراك خارج موقعها الرسمي أو التطبيق الخاص بها، فيما يمكن لأي مستخدم التحقق من حالة عضويته وتفاصيل الاشتراك عبر الدخول مباشرة إلى خيار "Prime" ضمن الحساب الشخصي. (الامارات 24)