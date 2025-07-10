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تكنولوجيا وعلوم
تحديث جدلي من آبل.. إيقاف مكالمات FaceTime تلقائيا عند رصد هذه الحالة!
Lebanon 24
10-07-2025
|
00:40
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أثار تحديث جديد لتطبيق FaceTime في نظام التشغيل iOS 26 جدلا كبيرا، حيث سيوقف التطبيق تلقائيا الفيديو والصوت إذا اكتشف عُريا أو قيام المستخدم بخلع ملابسه أثناء المكالمة.
وتهدف هذه الميزة، المسماة "سلامة الاتصالات"، إلى حماية المستخدمين من محتوى حساس، وتعمل عبر
الذكاء الاصطناعي
والتعلم الآلي على الجهاز نفسه دون إرسال أي بيانات إلى خوادم آبل.
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وعند اكتشاف العري، يعرض FaceTime رسالة تحذيرية تنبه المستخدم بأن الصوت والفيديو تم إيقافهما مؤقتا، مع إتاحة خيار إعادة التشغيل بنقرة واحدة أو إنهاء المكالمة.
وأثار هذا التحديث جدلا واسعا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، خاصة بين المستخدمين الذين يعتمدون على FaceTime للعلاقات الزوجية بعيدة المسافة.
وتتضمن ميزة "سلامة الاتصالات" أيضا حماية القصّر من خلال إخفاء العري في الألبومات المشتركة في الصور. وتتوفر هذه الميزة ضمن نظام iOS 26 الذي دخل مرحلة الاختبار التجريبي ويُتوقع إصداره رسميا في سبتمبر المقبل لهواتف "آيفون 11" وما بعدها.
وإلى جانب هذه الميزة، يقدم iOS 26 إعادة تصميم لواجهة المستخدم تحت اسم "Liquid Glass" يمنح التطبيقات تأثيرا شفافا، بالإضافة إلى خلفيات دردشة مخصصة في تطبيق الرسائل، وتطبيق ألعاب جديد، وأداة "الترجمة المباشرة" لترجمة المكالمات فورا. (روسيا اليوم)
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