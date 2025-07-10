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تكنولوجيا وعلوم

كيف تنظّف سلة المهملات المخفية في واتساب؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:55
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مع الازدياد المستمر في تبادل الرسائل، الصور، والمستندات عبر تطبيق واتساب، باتت إدارة مساحة التخزين تمثل تحديًا يوميًا للكثير من المستخدمين.

ورغم أن واتساب لا يوفر سلة مهملات مرئية، فإن أجهزة أندرويد تحتفظ بموقع مخفي يتم فيه تخزين الوسائط المتعددة المرسلة والمستلمة تلقائيًا

كيفية الوصول إلى سلة المهملات المخفية في واتساب على أندرويد
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بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، فإنه للوصول إلى هذه الملفات، تحتاج إلى استخدام مدير الملفات على هاتفك، ثم الانتقال إلى المسار التالي في الذاكرة الداخلية: "android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media".

وفي هذا المجلد، ستجد تصنيفات مختلفة حسب نوع الملف، مثل الصور، الفيديوهات، التسجيلات الصوتية، والمستندات.

وهذه المساحة تعمل كسلة مهملات غير معلنة، إذ تبقى الملفات غير المستخدمة رغم استهلاكها لمساحة التخزين.

ومن خلال هذا الموقع، يمكنك حذف الملفات غير الضرورية يدويًا لتحرير المساحة وتحسين أداء التطبيق والهاتف بشكل عام.

حذف الوسائط وتنظيف المحادثات بدون التأثير على سجل الدردشة

الميزة الأهم في هذه الطريقة أنها تتيح لك حذف الوسائط القديمة، مثل الصور أو المقاطع الصوتية، دون التأثير في سجل المحادثات النصية.. فقط حدد الملفات التي لم تعد بحاجة إليها، واحذفها من مجلد الوسائط، وستبقى محادثاتك كما هي.

يوفّر واتساب أيضًا خيارًا لحذف محتوى المحادثات من داخل التطبيق بسهولة، افتح المحادثة التي ترغب بتنظيفها، ومن القائمة، اختر "إفراغ المحادثة"، إذ سيتم حذف جميع الرسائل والمرفقات، مع بقاء جهة الاتصال محفوظة.

وتعد هذه الطريقة مفيدة لتنظيم المحادثات القديمة وتجنّب تراكم البيانات الزائدة.

يُنشئ واتساب تلقائيًا نسخًا احتياطية لسجل الدردشة تُخزن ضمن مجلد "Databases" في المسار الداخلي نفسه.

ومع مرور الوقت، قد تتراكم النسخ القديمة وتستهلك مساحة كبيرة، ولتحرير هذه المساحة افتح مدير الملفات، ثم توجه إلى "WhatsApp" > "Databases"، واحتفظ بأحدث نسخة فقط، واحذف النسخ الأقدم.

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى استعادة مئات الميغابايت من السعة التخزينية، ويُساعد على تحسين أداء الجهاز.

 لماذا يُعد تنظيف واتساب أمرًا ضروريًا؟

تسهم إدارة وسائط واتساب والنسخ الاحتياطية بانتظام في منع بطء الهاتف أو تجمّده، وتقليل استهلاك الذاكرة، وتسهيل تنزيل التحديثات المستقبلية، وإطالة عمر الجهاز، خصوصًا لمن يستخدم واتساب بشكل يومي.

باختصار، تنظيف "سلة المهملات" المخفية في واتساب خطوة بسيطة، لكنها فعالة للحفاظ على كفاءة الجهاز وتجربة استخدام سلسة ومستقرة. (آرم نيوز) 
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