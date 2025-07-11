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متفرقات
"الاختراق الأخلاقي": السلاح السري لحماية العالم الرقمي في 2025
Lebanon 24
11-07-2025
|
12:05
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في ظل تزايد تعقيد الأنظمة الرقمية وارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية بنسبة 44% عالميًا، برز الاختراق الأخلاقي كأحد أهم أدوات الدفاع السيبراني الحديثة. هذا المفهوم، الذي قد يبدو متناقضًا في ظاهره، يقوم على مبدأ محاكاة الهجمات الإلكترونية لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها
القراصنة
.
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المخترق الأخلاقي، أو ما يُعرف بـ"القبعة البيضاء"، يتسلّح بالمعرفة ذاتها التي يستخدمها المهاجمون، ولكن بهدف نبيل: تأمين الأنظمة، حماية البيانات، وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي.
مع صعود
الذكاء الاصطناعي
وانتشار التقنيات مثل التخزين السحابي وإنترنت الأشياء، أصبحت المؤسسات، من شبكات الطاقة إلى
الأنظمة الصحية
، أكثر عرضة للهجمات، ما يجعل دور المخترقين الأخلاقيين حيويًا في الحفاظ على أمن البنى التحتية.
يُعدّ تعلم الاختراق الأخلاقي ممكنًا بشكل ذاتي، شرط امتلاك مهارات تقنية (في الشبكات، التشفير، البرمجة...)، إلى جانب مهارات شخصية مثل الفضول، التفكير النقدي، والالتزام الأخلاقي.
المجال يشهد طلبًا متسارعًا على وظائف متنوعة مثل: مختبر اختراق، محلل أمني، مهندس تشفير، مستجيب للحوادث، وغيرهم.
في عام 2025، الاختراق الأخلاقي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية، وعماد أي خطة فعّالة لحماية العالم الرقمي من تهديدات متزايدة الذكاء والتعقيد.
(الجزيرة)
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