هواوي تسعى لتوسيع نفوذها في رقائق الذكاء الاصطناعي.. لكن هذه هي العقبات!

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تسعى شركة "هواوي تكنولوجيز" إلى ترسيخ وجودها في سوق رقائق في وجنوب شرق ، في ظل هيمنة شركة "إنفيديا" الأميركية. وذكرت " " أن هواوي تواصلت مع جهات في والسعودية وتايلندا لعرض رقائقها القديمة من طراز Ascend 910B بكميات محدودة، كما عرضت إتاحة الوصول إلى نظامها السحابي المتقدم CloudMatrix 384 المعتمد على رقائق 910C، التي لا تُصدَّر حاليًا.ورغم أن والإمارات أبرمتا سابقًا صفقات ضخمة مع إنفيديا وAMD، فإن هواوي تسعى إلى دخول هذه الأسواق، فيما لم تُظهر جهات مثل جامعة للذكاء الاصطناعي اهتمامًا بالعروض. في المقابل، تبدو السعودية منفتحة على الفكرة عبر "سدايا"، بحسب مصدر وصف المحادثات بـ"المتقدمة".هواوي تواجه تحديات كبيرة على مستوى الإنتاج، إذ تقدر قدرتها الإنتاجية هذا العام بنحو 200 ألف شريحة فقط، وهي كمية موجهة بالدرجة الأولى للسوق الصينية، بينما تملك الشركة مخزونًا من 2.9 مليون شريحة 910B من إنتاج TSMC.وفي حين تؤكد هواوي أنها لا تبالغ في قدراتها، تتابع تحركاتها عن كثب، وتعتبرها منافسًا جادًا. وترى أن محاولة هواوي لتوسيع صادراتها يجب أن تدفع واشنطن للإسراع في فرض الشروط على بيع رقائق إنفيديا وAMD إلى حلفائها لضمان عدم انزلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي نحو الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.ورغم الانقسام داخل الإدارة الأميركية حول التداعيات الأمنية لهذه الصفقات، يُجمع كثيرون على ضرورة التحرك السريع للحفاظ على التفوق الأميركي في هذا المجال الحيوي.