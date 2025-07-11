Advertisement

متفرقات

هواوي تسعى لتوسيع نفوذها في رقائق الذكاء الاصطناعي.. لكن هذه هي العقبات!

Lebanon 24
11-07-2025 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1390015-638878590031619029.jpg
Doc-P-1390015-638878590031619029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية إلى ترسيخ وجودها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في ظل هيمنة شركة "إنفيديا" الأميركية. وذكرت "بلومبرغ" أن هواوي تواصلت مع جهات في الإمارات والسعودية وتايلندا لعرض رقائقها القديمة من طراز Ascend 910B بكميات محدودة، كما عرضت إتاحة الوصول إلى نظامها السحابي المتقدم CloudMatrix 384 المعتمد على رقائق 910C، التي لا تُصدَّر حاليًا.
Advertisement

ورغم أن السعودية والإمارات أبرمتا سابقًا صفقات ضخمة مع إنفيديا وAMD، فإن هواوي تسعى إلى دخول هذه الأسواق، فيما لم تُظهر جهات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اهتمامًا بالعروض. في المقابل، تبدو السعودية منفتحة على الفكرة عبر "سدايا"، بحسب مصدر وصف المحادثات بـ"المتقدمة".

هواوي تواجه تحديات كبيرة على مستوى الإنتاج، إذ تقدر قدرتها الإنتاجية هذا العام بنحو 200 ألف شريحة فقط، وهي كمية موجهة بالدرجة الأولى للسوق الصينية، بينما تملك الشركة مخزونًا من 2.9 مليون شريحة 910B من إنتاج TSMC.

وفي حين تؤكد هواوي أنها لا تبالغ في قدراتها، تتابع واشنطن تحركاتها عن كثب، وتعتبرها منافسًا جادًا. وترى الإدارة الأميركية أن محاولة هواوي لتوسيع صادراتها يجب أن تدفع واشنطن للإسراع في فرض الشروط على بيع رقائق إنفيديا وAMD إلى حلفائها لضمان عدم انزلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي نحو الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.

ورغم الانقسام داخل الإدارة الأميركية حول التداعيات الأمنية لهذه الصفقات، يُجمع كثيرون على ضرورة التحرك السريع للحفاظ على التفوق الأميركي في هذا المجال الحيوي.
مواضيع ذات صلة
وزارة التجارة الأميركية تُلغي قرار بايدن بمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
12/07/2025 00:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: أريد توجيه الصناعة الأميركية إلى الذكاء الاصطناعي والرقائق وليس النسيج وما شابه
lebanon 24
12/07/2025 00:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي: موجة تسجيل خليجية واسعة
lebanon 24
12/07/2025 00:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
12/07/2025 00:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-07-11
16:00 | 2025-07-11
14:00 | 2025-07-11
12:18 | 2025-07-11
12:05 | 2025-07-11
12:00 | 2025-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24