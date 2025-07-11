ما هي اللغات المهددة بالاندثار التي تسعى غوغل لإحيائها؟

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كشفت شركة " " عن نسخة محدثة من أداة Woolaroo، المصممة لإحياء اللغات الأصلية المهددة بالاندثار، وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي حول العالم. الإصدار الجديد، المدعوم بتقنيات نموذج Gemini، يوسّع نطاق الأداة لتشمل الآن 30 لغة مهددة بالزوال، مقارنة بعشر لغات فقط عند إطلاقها لأول مرة عام 2021 ضمن مشروع Google Arts & Culture.التحديث الأخير أضاف عشر لغات إفريقية جديدة، إلى جانب لغات من والمكسيك وتركيا واسكتلندا، أبرزها لغة الإيبيبيو من جنوب ، والغيلية الأسكتلندية، ولغة بوتاواتومي التي يتحدث بها السكان الأصليون في وكندا.تهدف Woolaroo إلى تسليط الضوء على الجهود الثقافية والعلمية المبذولة للحفاظ على التراث اللغوي، خاصة وأن نحو 40% من اللغات المحكية عالميًا، أي ما يقارب 3000 من أصل 7000 لغة، مهددة بالاندثار، بحسب ما أشارت إليه جوجل في منشورها الرسمي.يمكن استخدام الأداة عبر متصفح الهاتف أو من خلال تطبيق Google Arts & Culture، حيث تتيح للمستخدم توجيه الكاميرا نحو الأشياء من حوله للتعرف عليها وتعلّم أسمائها باللغة الأصلية المختارة. كما يمكن رفع صور من الجهاز، أو استخدام صور السيلفي لتحديد مفردات تتعلق بأجزاء الوجه، مثل والحاجبين والابتسامة.تعتمد الأداة على مزيج من تقنيات Google Translate وCloud Vision لتحديد العناصر في الصور وترجمتها، مع دعم صوتي يتيح الاستماع إلى النطق الصحيح للكلمات. وقد تم تطوير المحتوى اللغوي للأداة بالتعاون مع باحثين لغويين وشركاء ثقافيين محليين.المشروع يحظى بدعم منظمة ، التي أعلنت الفترة من 2022 إلى 2032 "عقدًا دوليًا للغات الشعوب الأصلية"، في محاولة لإنقاذ اللغات التي تواجه خطر الزوال وتسليط الضوء على قيمتها الإنسانية والثقافية.