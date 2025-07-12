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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات وأسعار منافسة.. هاتف جديد من vivo

Lebanon 24
12-07-2025 | 04:00
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ستطرح شركة vivo هاتفها الجديد قريبا بمواصفات وأسعار منافسة.

وحصل هاتف vivo Y50 على هيكل أنيق التصميم مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (167.3/77/8.2) ملم، وزنه 204 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 260 بيكسل/الإنش تقريبا.
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يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات OriginOS 5، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

دعمته vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وستطرحه بألوان أساسية هي البلاتيني، الأزرق السماوي، والأسود الماسي.(روسيا اليوم)

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