أمل جديد للمصابين بالشلل.. تعرف عليه!

Advertisement

بدو أن الطب يقف على أعتاب ثورة حقيقية في علاج إصابات العمود الفقري، مع بدء أول تجربة سريرية لعلاج خلوي متجدد يعد الأول من نوعه في العالم، ويُتوقع أن يغيّر جذريًا مصير ملايين المرضى حول العالمالعلاج الذي طورته "زيلسمارت" حصل على موافقة والدواء الأميركية FDA ونظيرتها الصينية NMPA لإجراء تجربة سريرية تستهدف إصابات الحبل الشوكي التي تؤثر على أكثر من 15 مليون شخص في العالمتصيب هذه الحالات جميع الفئات العمرية والاجتماعية وغالبًا ما تنتج عن حوادث مرورية أو رياضية أو سقوط عنيف أو إصابات عمل، ولا يوجد حتى الآن علاج شافٍ لها، إذ يقتصر التدخل الطبي على الجراحة والتأهيل لتحسين جودة الحياة دون استعادة كاملة لوظائف الجسم، ما يترك الكثير من المصابين يعانون من الشلل أو إعاقات دائمةيعتمد العلاج الجديد على الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة الخيفية iPSC، وهي خلايا غير ناضجة يتم تطويرها لتصبح خلايا عصبية جديدة تحل محل التالفة أو الميتة، ولا يهدف العلاج فقط إلى إصلاح التلف، بل إلى بناء أساس يسمح بإعادة نمو الخلايا اللازمة لاستعادة الوظيفة الطبيعية للمنطقة المصابةزيلسمارت أوضحت أن هذا النوع من العلاج يقدم حلاً موحدًا لا يتطلب خلايا من المريض نفسه، مما يجعله قابلاً للتطبيق على نطاق واسع وسهل التصنيع، كما أن احتمال رفض الجسم لهذه الخلايا الخيفية منخفض بسبب التطوير الدقيق للأنواع الفرعية المستخدمةالتجربة السريرية الحالية تمثل المرحلة الأولى لاختبار السلامة والفعالية وتحديد الجرعة، ومن المتوقع أن تنتهي خلال العام المقبل، وإذا نجحت، ستنتقل إلى المرحلة الثانية التي تشمل عددًا أكبر من المتطوعين وتبدأ بحلول عام 2028 على أقرب تقديروإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن العلاج قد يكون متاحًا في السوق خلال خمس إلى سبع سنوات، فاتحًا باب الأمل أمام ملايين المرضى حول العالم الذين ينتظرون حلاً نهائيًا لحالة طالما وُصفت بأنها بلا شفاء