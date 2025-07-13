28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أحفورة فك قديم تكشف أسرار تطور الأسماك التي غزت اليابسة قبل 380 مليون سنة
Lebanon 24
13-07-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في اكتشاف قد يُحدث تحولاً في فهمنا لمرحلة تطور الفقاريات، كشف علماء من
جامعة فلندرز الأسترالية
، باستخدام تقنيات تحليل متقدمة، عن رؤى جديدة حول
النظام الغذائي
لأسماك رئوية قديمة عاشت قبل نحو 380 مليون سنة في ما يُعرف اليوم بـشمال غرب
أستراليا
.
Advertisement
وباستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل العناصر المحدودة (FEM)، أعاد الفريق دراسة عظام فك محفوظة من تشكيل غوغو الشهير، وهو شعاب مرجانية استوائية تعود للعصر الديفوني المتأخر، المعروف بـ"عصر الأسماك". وأظهرت النماذج أن بعض الفكين النحيفين كانوا أكثر قدرة على تحمل الإجهاد من نظيراتهم الأكبر حجمًا، ما يطعن في الفرضيات التقليدية التي كانت تعتمد على الشكل والحجم فقط.
وأشارت النتائج إلى أن أنواعًا مثل بيلارهينخوس امتلكت فكوكًا قوية لتكسير القواقع، بينما كانت أنواع أخرى مثل غريفوغناثوس مزودة بفك يشبه منقار البط يُحتمل أنه استُخدم لغربلة الرواسب، في حين أظهر نوع رينوديبتيروس قدرة مفاجئة على مقاومة الإجهاد رغم نحافة فكه.
تقول الباحثة أليس كليمنت: "نحن نفكك ببطء تفاصيل كيف تحولت هذه الكائنات من حياة مائية إلى رباعيات أرجل تمشي على الأرض"، مضيفة أن فهم أسلوب تغذية هذه الأسماك يساهم في فك شيفرة مرحلة مفصلية من تاريخ الحياة على الأرض.
ويأمل الفريق أن تساعد تقنيات التصوير والنمذجة المتطورة في إعادة تقييم أحافير أخرى، مما قد يُعزز فهمنا لكيفية تكيف الحيوانات الأولى التي خرجت من الماء مع البيئات البرية، وتمهيد الطريق أمام تطور البرمائيات والزواحف والثدييات لاحقًا.
بهذا، لا تُعد هذه الأحافير مجرد بقايا متحجرة، بل مفاتيح لفهم لحظة فارقة في التاريخ التطوري للحياة. (cosmos magazine)
مواضيع ذات صلة
مسؤول إيراني: ترحيل 380 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي
Lebanon 24
مسؤول إيراني: ترحيل 380 ألف مهاجر أفغاني غير شرعي
14/07/2025 11:42:24
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخاً باليستياً عبر 15 هجوماً
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إيران أطلقت على إسرائيل 380 صاروخاً باليستياً عبر 15 هجوماً
14/07/2025 11:42:24
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تكشف عن تطور جديد في صناعة ألعاب الفيديو
14/07/2025 11:42:24
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة صيادي الاسماك في الجنوب دانت اختطاف العدو احد الصيادين
Lebanon 24
نقابة صيادي الاسماك في الجنوب دانت اختطاف العدو احد الصيادين
14/07/2025 11:42:24
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:24 | 2025-07-14
14/07/2025 04:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
Lebanon 24
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
04:06 | 2025-07-14
14/07/2025 04:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
Lebanon 24
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
03:46 | 2025-07-14
14/07/2025 03:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
Lebanon 24
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
03:44 | 2025-07-14
14/07/2025 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
Lebanon 24
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
03:07 | 2025-07-14
14/07/2025 03:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
Lebanon 24
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
07:00 | 2025-07-13
13/07/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:24 | 2025-07-14
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:06 | 2025-07-14
إدمان رقمي.. كم مرة يتحقق الشباب من هواتفهم في اليوم؟
03:46 | 2025-07-14
بحجم ثمرة الصنوبر.. ابتكار قد يغير مستقبل مكافحة الحرائق!
03:44 | 2025-07-14
مركز علمي.. بات يمكنكم التحدث إلى حيواناتكم الأليفة!
03:07 | 2025-07-14
تغييرات إدارية كبرى في أبل... هل يقترب تيم كوك من الرحيل؟
00:43 | 2025-07-14
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24